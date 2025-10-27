Empresarios de EE.UU. le piden a Milei “búsqueda de acuerdos” para avanzar con las reformas

Tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las legislativas, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) salió a marcar la cancha. Celebró el resultado, pero también advirtió al Gobierno: es momento de avanzar con las transformaciones estructurales, pero con diálogo político y previsibilidad.

Para la entidad que agrupa a más de 700 compañías —que representan casi un cuarto del PBI argentino—, los dos primeros años de Javier Milei fueron “un gran logro” en materia de estabilidad macroeconómica y desregulación, pero el desafío que viene “es consolidar un marco normativo que fomente la inversión y genere empleos de calidad”.

“El ejercicio del diálogo y la búsqueda de acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo permitirán instrumentar las reformas hacia un desarrollo sostenible”, remarcaron desde AmCham, en un mensaje leído en la Casa Rosada como un llamado a bajar tensiones tras la victoria en las urnas.

Reformas, pero con contención social

En su comunicado, la cámara empresarial fue más allá y pidió al Estado “acompañar esta etapa con políticas de transición” que protejan la empleabilidad y contengan el impacto en los sectores más vulnerables y la clase media.

El mensaje no es menor: mientras el oficialismo celebra su mayoría legislativa, los empresarios estadounidenses reclaman equilibrio. “Sabemos que los procesos de cambio requieren estabilidad y previsibilidad”, señalaron.

La advertencia llegó justo cuando el Gobierno prepara un nuevo paquete de reformas laborales, tributarias y previsionales, que podrían tensar el vínculo con la oposición en el Congreso.

Euforia en los mercados y presión desde Washington

El comunicado de AmCham coincidió con una jornada de euforia financiera: los bonos soberanos saltaron hasta 24%, las acciones argentinas en Wall Street subieron más de 50% y el dólar oficial retrocedió $65, cerrando en $1450.

Pero mientras los mercados celebraban, el mensaje empresario sonó como un recordatorio: la confianza tiene límites.

“Argentina posee recursos naturales estratégicos, talento humano y sectores con enorme potencial, pero liberar ese potencial requiere remover los obstáculos que hoy limitan su crecimiento”, indicaron.

En otras palabras, los empresarios valoran el rumbo de Milei, pero esperan resultados concretos y reglas claras.

El trasfondo político del mensaje

La declaración de AmCham se leyó como una señal hacia el Congreso y la oposición: si Milei logra acordar, las inversiones podrían acelerarse. Si no, la incertidumbre volverá a golpear.

El respaldo de las compañías estadounidenses llega con condiciones: apoyo a las reformas, pero sin romper puentes.

El desafío del Gobierno será ahora mantener la iniciativa política sin aislarse en el poder, en un escenario donde la economía da señales de alivio, pero la tensión social sigue en aumento.