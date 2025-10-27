Elecciones 2025: la Cámara Electoral celebró el debut de la Boleta Única
La Cámara Electoral destacó el debut exitoso de la Boleta Única en las elecciones 2025: “Tuvo buena recepción y pocos problemas”, dijeron. Todos los detalles.Política27 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
Tras el desarrollo de las elecciones legislativas 2025, la Cámara Nacional Electoral (CNE) destacó el buen desempeño del nuevo sistema de votación implementado por primera vez en todo el país: la Boleta Única de Papel (BUP).
“La Boleta Única superó las expectativas. Desde 2007 se impulsa su implementación, que garantiza la oferta electoral, pone en igualdad de condiciones a las agrupaciones políticas y permite la libertad de elección de la ciudadanía”, señalaron desde el organismo.
Qué dijo la Cámara Nacional Electoral
El secretario de Actuación Electoral de la CNE, Sebastián Schimmel, fue uno de los primeros en brindar un balance del proceso electoral y calificó la experiencia como “un debut exitoso”.
“Tuvo buena recepción por parte del electorado al momento de la votación y también de las autoridades de mesa en el escrutinio. No generó mayores problemas”, detalló Schimmel, al evaluar el funcionamiento del nuevo sistema.
Balance y próximos pasos
Schimmel aclaró, sin embargo, que como todo nuevo instrumento, la Boleta Única de Papel requiere ajustes de cara a futuras elecciones. “Como todo nuevo mecanismo, hay que hacer una evaluación y probablemente haya cosas por corregir, pero la respuesta que recibimos desde todos los sectores fue una buena devolución”, señaló.
El funcionario explicó que uno de los indicadores que mejor refleja el desempeño del nuevo sistema fue la baja intervención del organismo en las mesas de votación.
“El nivel de incidencia bajó en comparación con elecciones anteriores, donde era común tener que interceder por faltantes de boletas o problemas durante la votación”, sostuvo.
Un cambio que marca tendencia
Desde la CNE destacaron además que el éxito del debut de la Boleta Única no se debe solo a la implementación del nuevo formato, sino al trabajo coordinado entre distintos actores del proceso electoral.
“No es mérito de la Justicia, ni únicamente del instrumento en sí, sino del trabajo colectivo de autoridades de mesa, medios que ayudaron a capacitar y de los partidos políticos. Fue un trabajo en conjunto”, subrayó Schimmel.
Con este balance positivo, la Cámara Nacional Electoral adelantó que se realizará una evaluación técnica integral del proceso para determinar posibles ajustes antes de las elecciones presidenciales de 2027.
Qué es la Boleta Única de Papel y por qué fue clave en 2025
La Boleta Única de Papel reemplazó al tradicional sistema de boletas partidarias. En una sola hoja, el votante pudo visualizar todas las opciones disponibles y marcar su preferencia en cada categoría.
El objetivo del nuevo formato fue reducir irregularidades, evitar el robo o la falta de boletas y simplificar el recuento, promoviendo mayor transparencia. De acuerdo con la CNE, los resultados del escrutinio provisorio se conocieron más rápido y con menos incidencias que en elecciones anteriores.
Un paso histórico para el sistema electoral argentino
El estreno de la Boleta Única marca uno de los mayores cambios electorales en Argentina de las últimas décadas.
Con el visto bueno de la Cámara Electoral, y la buena recepción de votantes y autoridades, el país da un paso hacia un modelo más moderno y equitativo.
La evaluación final se conocerá en los próximos meses, pero el mensaje del organismo fue claro: el debut fue exitoso y dejó una base sólida para el futuro.
