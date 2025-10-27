Pase de factura libertario: el cineasta de Milei cruzó a Villarruel por su voto

El domingo electoral dejó algo más que resultados: una nueva pelea dentro de La Libertad Avanza. El cineasta y funcionario nacional Santiago Oria, uno de los más cercanos al presidente Javier Milei, apuntó públicamente contra Victoria Villarruel y la acusó de haber hecho cerrar la escuela donde votó para hacerlo sola.

“Más casta y alta política no se consigue. Nunca visto. Dudo de su legalidad. Cuánta diferencia”, escribió en su cuenta de X, en plena euforia por el triunfo oficialista.

En el mismo posteo, lanzó una comparación directa: “Mientras Javier Milei y Karina Milei hicieron la cola y esperaron como ciudadanos más, Victoria Villarruel que NO ES NADIE ordenó cerrar toda la escuela para ella sola para ir a votar”.

Las frases de Oria encendieron la mecha en una interna que venía creciendo y dejaron al descubierto el quiebre entre el entorno presidencial y la vice.

El entorno de Villarruel salió a desmentirlo

Desde el equipo de Villarruel negaron las acusaciones y calificaron el mensaje de Oria como una “falsedad total”.

Aseguraron que la escuela no se cerró, y que la vicepresidenta votó como cualquier otro elector, acompañada por un operativo de seguridad dispuesto por protocolo.

Las imágenes difundidas más tarde la mostraron sonriente, saludando a vecinos y posando para fotos en el Instituto Cristo Rey de Caseros. “Entró al establecimiento en auto a pedido de su custodia, pero después ingresó caminando, igual que todos”, afirmaron desde su entorno.

Mientras tanto, en redes sociales, el posteo del cineasta generó una oleada de comentarios entre libertarios, con algunos defendiendo a Oria y otros pidiendo “bajar el tono” para no alimentar la interna.

Milei votó en Almagro, Villarruel en silencio

El presidente Javier Milei emitió su voto en la UTN del barrio de Almagro, como suele hacerlo. Llegó pasado el mediodía, rodeado de un fuerte operativo de seguridad y acompañado por su hermana Karina y por el propio Oria, que filmaba cada paso junto al influencer Iñaki Gutiérrez.

El mandatario hizo la fila y saludó a los vecinos, sin realizar declaraciones a la prensa. Villarruel, por su parte, también evitó hablar con los medios y mantuvo un perfil bajo, en línea con su distanciamiento del círculo más cercano a Milei.

Una interna cada vez más visible

El episodio terminó de confirmar lo que ya se percibía desde hace semanas: la relación entre Milei y Villarruel atraviesa su punto más frío desde la asunción del Gobierno.

La vicepresidenta no estuvo presente en los festejos del domingo por la noche, marcando distancia del presidente y su equipo. En los pasillos libertarios, algunos ya hablan de un “quiebre total” entre ambos, mientras otros intentan bajarle el tono y atribuir las tensiones a “diferencias operativas”.

De todos modos, el pase de factura público de Oria muestra que las grietas en el oficialismo ya no se esconden. Y el silencio de Villarruel, por ahora, dice mucho más que cualquier comunicado.