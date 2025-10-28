El intendente municopal del distrito de Tigre; Julio Zamora, se hizo presente en la institución educativa inaugurada recientemente, recorrió las instalaciones y conversó con directivos, estudiantes y auxiliares.

"Estuvimos recorriendo la nueva Escuela Secundaria N°47, charlando con los alumnos y los profesores para ver cómo había quedado la escuela, cuáles eran las comodidades que tenía y si había algún inconveniente. Una charla fructífera con alumnos, profesores y directivos", relató el intendente comunal, Julio Zamora.

El nuevo establecimiento – ubicado en la intersección de las calles Conesa y Brasil – cuenta con una superficie de 2.000 m2, 12 aulas, SUM, salón de informática, biblioteca, cocina, dependencias administrativas y una matrícula para más de 700 alumnos.

Intendente Julio Zamora monitoreó obras de entubamiento en General Pacheco

En General Pacheco, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió la obra de entubamiento que se realiza en el barrio Las Tunas. En este caso, se trata de 800 mts sobre la calle Céspedes para prevenir inundaciones y mejorar la seguridad de automovilistas y peatones.

"El problema que tenía este barrio es que cuando llueve se inundan las calles. Por eso estamos haciendo esta obra tan importante de desagüe pluvial. Un total de 800 metros con más de 60 cámaras de recepción para que esta calle no vuelva a negarse una vez que llueve ", destacó el jefe comunal del distrito de Tigre, Julio Zamora.



Dichas labores -realizadas con fondos de la comuna- se suma a otras efectuadas por la comuna, como: mantenimientos integrales en el Delta, pavimentación, plan de veredas comerciales y vecinales, entre otras.

Municipio de Tigre realizó una clínica de atletismo en la flamante pista "Abel Acevedo"

En la nueva pista de atletismo “Abel Acevedo”, el Municipio de Tigre llevó adelante una clínica abierta para la comunidad. El evento estuvo coordinado y ejecutado por profesores de los polideportivos de la ciudad.

La jornada tuvo como objetivo interiorizar a los jóvenes en la disciplina y brindarles un dictado de clases intensivas sobre el desarrollo del deporte y la disponibilidad con la que cuentan dentro del territorio.

La pista de atletismo municipal tiene una extensión de 400 metros, 6 carriles y es la primera homologada internacionalmente en zona norte. Además, en este espacio -situado en el Polideportivo Sarmiento- se realiza la práctica de lanzamientos de jabalina y bala, salto triple, en largo y alto.

En Don Torcuato, se realizó un nuevo operativo de servicios a la comunidad del Municipio de Tigre

El Municipio de Tigre (a cargo de Julio Zamora en la intendencia) llevó a cabo un nuevo operativo integral de servicios abierto a toda la comunidad, con el objetivo de acercar los distintos aspectos de la gestión a distintos puntos del partido. En el transcurso de la jornada, quienes se acercaron lograron evacuar consultas y realizar distintos trámites en el territorio.

Según se informó, el operativo contó con stand de las áreas municipales: Alerta Tigre, Tarjeta Soy Tigre, Migrantes, Trabajo Social, entre otros, para que las y los presentes puedan resolver sus trámites.