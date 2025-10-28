Radicalismo en crisis: llaman a sesión extraordinaria

La Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento crítico luego de los resultados de las elecciones legislativas 2025. El partido convocó a una sesión extraordinaria de la Convención de Contingencia para el jueves 30 de octubre, a las 14:00, en la sede del Comité Provincial de La Plata, bajo modalidad mixta —presencial y virtual—. La acreditación de los convencionales será entre las 13:00 y las 14:00, con presentación del DNI vigente.

La convocatoria, firmada por Pablo Domenichini, coordinador de la Convención de Contingencia, busca abordar dos temas principales: el estado del expediente CNE 12881/2024, vinculado al escrutinio definitivo de la interna del 6 de octubre de 2024, y el vencimiento de los mandatos de las autoridades partidarias, con su correspondiente evaluación.

Incertidumbre interna y crítica al “doble comando”

El llamado llega en un contexto de incertidumbre política interna, luego de que el presidente del Comité de Contingencia, Miguel Fernández, denunciara la existencia de un “doble comando” que debilitó al radicalismo en los últimos comicios. Fernández subrayó la necesidad de unificar la conducción y avanzar hacia la normalización partidaria de cara a 2027, destacando que es fundamental “leer el mensaje de las urnas”.

El escenario se complejiza tras la derrota en las elecciones 2025. La UCR bonaerense no logró sumar ninguna de las 35 bancas en juego para la Cámara de Diputados nacional. A diferencia de las elecciones provinciales, donde el radicalismo participó con Somos Buenos Aires, esta vez el partido se presentó dividido, apoyando distintas fuerzas: el sector de Fernández con la Coalición Cívica y el sector ligado a Martín Lousteau con Provincias Unidas.

Los resultados evidenciaron que ninguno de los dos espacios alcanzó el piso del 3% de los votos necesario en la provincia de Buenos Aires para aspirar a una banca en la Cámara baja. Provincias Unidas, con Florencio Randazzo como primer candidato, quedó en quinta posición con el 2,44% (212.959 votos), mientras que la Coalición Cívica, encabezada por Juan Manuel López, obtuvo apenas el 0,79% (69.358 votos).

Domenichini y Fernández.

Derrota y necesidad de normalización

La UCR no solo perdió representación nacional, sino también provincial. En los comicios bonaerenses del 7 de septiembre y en los del pasado domingo 26, el partido perdió peso en la Legislatura y en el Congreso, una situación que agrava la interna y tensiona la conducción partidaria, que arrastra diferencias desde la elección interna del año pasado.

Previo a los comicios, Miguel Fernández advirtió que la falta de una conducción clara impidió al partido presentarse con boleta propia en 2025. Por eso, insistió en la necesidad de concretar un proceso de normalización “con una conducción unívoca, bien definida”.

Si bien durante el año la UCR avanzó hacia un reordenamiento institucional con el liderazgo compartido de Fernández al mando del Comité de Contingencia y Domenichini en la Convención, las diferencias volvieron a salir a la luz durante el cierre de alianzas, dejando al partido frente a un desafío urgente: recuperar unidad y credibilidad de cara al futuro político provincial.