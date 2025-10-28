En declaraciones radiales, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, analizó el resultado de las elecciones Legislativas.

"Fue una elección que nos llamó la atención a muchos, hablamos con varios intendentes y el Gobernador. He escuchado si los intendentes hicieron todo lo que podían o no y yo vi trabajar en toda la Provincia a cada uno de los dirigentes locales", dijo el alcalde.



Cascallares expresó que los jefes comunales "tienen una muy fuerte representación y en cada distrito generan un diferencial por lo cotidiano, por el trabajo permanente, por estar cerca de los vecinos y vecinas". En ese marco, recordó "En las listas de septiembre, con mucha participación de los intendentes, claramente tuvieron un plus respecto de la de octubre".

Y respaldó la decisión del gobernador Kicillof de haber desdoblado las elecciones ya que "hubiera sido una complicación dos votaciones, la del 26 octubre con un formato provincial y el mismo día otra, con la Boleta Única de Papel".

Sobre las razones detrás del triunfo de La Libertad Avanza, analizó: “Hubo un votante que no había ido a votar en septiembre, más cercano al oficialismo nacional que a nosotros. Hubo un aumento importante, en algunos distritos del 5 o 6%”. Y explicó que en esta oportunidad “hubo una mayor polarización, menor oferta electoral, en la anterior hubo ofertas de centro y la ausencia de esas listas como SOMOS y HECHOS generaron mayor oportunidad de captación al Gobierno”.

Ante ello, “tenemos por delante un enorme desafío en cuanto a ver cuáles son las expectativas que generamos a la gente para el futuro”, subrayó el intendente.







Se lanzó "Hecho en Brown" para continuar fortaleciendo la economía popular

El Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Economía Popular, participó del lanzamiento de “Hecho en Brown”, una iniciativa destinada a reconocer, visibilizar y potenciar la producción local, en el marco del programa Fortalecer para Crecer. La marca surgió de un acuerdo firmado entre la cartera y el municipio. El subsecretario provincial Daniel Menéndez y el intendente Mariano Cascallares encabezaron el acto.

El lanzamiento, que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Adrogué, también contó con la presencia de autoridades locales y más de un centenar de emprendedores locales. Durante la jornada se entregaron certificados a los primeros 30 participantes y se desarrolló una clase magistral denominada “La revolución digital: cómo la inteligencia artificial transforma las redes sociales”, orientada a fortalecer competencias comunicacionales y la visibilidad de los proyectos en entornos digitales.

“Esta marca colectiva representa un paso fundamental para consolidar un ecosistema productivo local basado en el trabajo justo, la innovación responsable y el arraigo territorial. ‘Hecho en Brown’ no solo certifica la calidad y autenticidad de los productos, sino que también celebra la identidad de nuestros emprendedores y su aporte al desarrollo local”, expresó al respecto el subsecretario Menéndez.

El programa “Hecho en Brown” surge del convenio firmado entre la Subsecretaría de Economía Popular del Ministerio y el Municipio de Almirante Brown. Su propósito es fortalecer la identidad productiva del distrito mediante una certificación oficial de origen, calidad y autenticidad artesanal, destinada a impulsar el consumo consciente y promover el desarrollo sostenible.

En representación del Ministerio también asistió la Directora de Procesos Autogestivos de la Subsecretaría, Carolina Gusmerotti, en tanto que por el municipio se hicieron presentes además el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone y la concejala Ivanna Rezano, quienes acompañaron el lanzamiento junto a los emprendedores y emprendedoras que forman parte de este importante proyecto colectivo.