La comunidad de Mar del Tuyú celebró el 80° aniversario de su fundación con un emotivo acto que reunió a vecinos, pioneros, instituciones y autoridades en el muelle de la localidad.

La jornada, reprogramada por cuestiones climáticas, contó con la presencia del intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, quien destacó la importancia histórica y simbólica de Mar del Tuyú como cabecera del distrito y corazón administrativo del Partido.

“Hoy recordamos no solo el paso del tiempo, sino también a quienes forjaron esta ciudad con trabajo y esperanza. Mar del Tuyú fue el centro geográfico, político e institucional del nacimiento del Partido de La Costa, y sigue siendo una tierra de oportunidades. Tenemos que seguir apostando a la unidad, a la educación, al trabajo y a querernos mucho más como comunidad”, expresó el jefe comunal.

Homenaje a los pioneros

Durante el acto se rindió homenaje a los pioneros y descendientes que formaron parte del crecimiento de la localidad.

Mirtha Ksseiri, vecina e hija de uno de los primeros pobladores, compartió su emoción al recordar los comienzos de Mar del Tuyú: “Mi papá, José Ksseiri, llegó desde Siria en los años 40 junto a otros visionarios que abrieron estos caminos. Acá viví toda mi vida, y ver que mis hijos y nietos también trabajan y viven en esta tierra me llena de orgullo. Hoy siento que este homenaje también es para ellos y para todos los que construyeron esta comunidad”, expresó.

Un aniversario con sentido de pertenencia

Por su parte, Natalia Coronel, integrante de la Comisión de Festejos de Mar del Tuyú, resaltó el acompañamiento de las instituciones locales y el espíritu participativo del evento.

“Fue un día muy especial, con todas las escuelas, jardines e instituciones presentes. Se hizo el homenaje a los pioneros con la plantación de flores en los maceteros del muelle, que llevan el nombre de familias fundadoras, y el tradicional corte de torta junto al intendente. Mar del Tuyú tiene un enorme sentido de pertenencia y estamos felices de que este aniversario haya sido declarado de interés municipal.”

Durante la jornada, se entregó la Declaración de Interés Municipal al encuentro por el 80° aniversario, como reconocimiento al trabajo colectivo y al valor histórico de esta celebración para la comunidad.

Una localidad con historia y proyección

A 80 años de su fundación, Mar del Tuyú reafirma los valores que la vieron nacer: el compromiso, la solidaridad y la esperanza compartida de seguir construyendo, entre todas y todos, el futuro de esta querida localidad costera.



K-pop y cultura en la Costa

Además, la cultura coreana volverá a encenderse en el Partido de La Costa con la tercera edición de “KPOP ON FIRE”, el evento creado por fans y para fans que se consolida como un punto de encuentro vibrante, inclusivo y lleno de energía para personas de todas las edades.

La cita será el sábado 2 de noviembre, de 14 a 19 horas, en la Sociedad de Fomento de Mar del Tuyú (calle 92 y 4), con entrada libre y gratuita.

El fenómeno del K-pop se ha transformado en una expresión artística y cultural que trasciende la música, integrando baile, moda, gaming y redes sociales. Durante la jornada habrá presentaciones en vivo, karaoke, stands temáticos, zona de fotos y un espacio especial de K-pop Random Dance. También se rendirá un homenaje al grupo Stray Kids, una de las bandas más influyentes del género.

Con una propuesta pensada para toda la familia, esta tercera edición busca seguir fortaleciendo los lazos culturales en el distrito, acompañando el crecimiento de una escena joven y creativa que se multiplica en toda la Costa.