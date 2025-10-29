El intendente Pablo Garate anunció con entusiasmo que el proyecto de creación de la Universidad Nacional de Tres Arroyos (UNTA) ya fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, marcando un nuevo avance en una iniciativa largamente esperada por la comunidad.

“Estamos un paso más cerca de hacer realidad este sueño”, expresó el jefe comunal, destacando que se trata de un hecho histórico para el futuro educativo y productivo del distrito.

El proyecto propone transformar el actual Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) en una universidad nacional pública, con un enfoque vinculado al desarrollo regional y al fortalecimiento de la educación superior en el sudeste bonaerense.

Apoyo multipartidario y un proyecto con identidad local

La propuesta ingresó al Congreso con la firma de diputados peronistas y radicales, lo que refuerza su carácter plural y transversal. Desde su origen, el proyecto fue concebido como una política de Estado local, que trasciende los colores partidarios y busca dar respuesta a una necesidad histórica de los jóvenes tresarroyenses y de toda la región.

La actual coordinadora del CRESTA, Valeria Guido, consideró que “esto es un sueño para Tres Arroyos” y definió como “un honor” poder acompañar esta etapa. Guido recordó que pertenece a una generación que no tuvo opciones de estudiar en la ciudad al terminar el secundario.

“La universidad más cercana está a casi 200 kilómetros, en Tandil. Este proyecto ya es parte de nuestra identidad local y supera cualquier filiación política”, señaló.

Un modelo educativo vinculado al trabajo y la producción

La Universidad Nacional de Tres Arroyos plantea una estructura innovadora que combina formación académica y prácticas laborales, articulando la educación con el entramado productivo local.

La propuesta prevé un Consejo Consultivo integrado por empresas del Parque Industrial de Tres Arroyos, entidades rurales y cámaras de comerciantes, lo que permitirá que la institución mantenga una estrecha relación con la realidad laboral de la región.

Entre sus características más novedosas, el modelo establece carreras rotativas y una organización en departamentos, en lugar de facultades. Esta estructura, similar a la que utiliza la Universidad Nacional del Sur, busca adaptar la oferta académica a las necesidades productivas locales y favorecer la movilidad docente dentro de las disciplinas.

“En una zona agrícola como la nuestra, es fácil advertir el impacto de las innovaciones tecnológicas. La UNTA buscará reducir el desacople entre la oferta y demanda laboral y actualizar los sectores productivos”, señala el texto del proyecto.

Una propuesta regional con alcance en 13 municipios

La futura universidad está pensada como una alternativa educativa para más de 3.000 egresados de las 149 escuelas secundarias de los distritos de González Chaves, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, General La Madrid, Laprida, Lobería, Monte Hermoso, San Cayetano, Necochea y Tres Arroyos, entre otros.

Estos 13 municipios del sudeste bonaerense no cuentan actualmente con universidades, lo que hace que el proyecto tenga un impacto regional significativo.

Además, la iniciativa reconoce el perfil productivo de Tres Arroyos, uno de los partidos con mayor aporte al Producto Bruto Geográfico provincial, especialmente desde el sector agropecuario.

Del CRESTA a la Universidad: una historia que lleva décadas

El sueño universitario de Tres Arroyos tiene raíces profundas. En los años noventa nació la Asociación Pro Estudios Superiores de Tres Arroyos (APRESTA), integrada por un grupo de profesionales que impulsaron la llegada de una universidad al distrito.

Ese impulso permitió la creación del CRESTA, que comenzó a funcionar el 8 de febrero de 2003 durante la intendencia del vecinalista Carlos Sánchez.

Tras más de dos décadas de funcionamiento, el centro se consolidó como un referente de la educación superior local, con más de mil graduados y un récord de 1.100 inscriptos en 2025.

Cuando Pablo Garate asumió la intendencia en 2023, enfrentó la necesidad de garantizar la continuidad del CRESTA, tras vencimientos en el contrato de comodato del edificio donde funcionaba. La gestión municipal decidió adquirir el inmueble, asegurando la permanencia de la institución y reforzando su vínculo con la comunidad.

Nuevas propuestas y vínculos con el sector productivo

En los últimos meses, el intendente Garate anunció la incorporación de la Diplomatura en Agricultura de Precisión, una formación clave para el desarrollo del sector agroindustrial.

El proyecto de la UNTA propone, además, una articulación directa con el Parque Industrial de Tres Arroyos, que cuenta con más de cien empresas. Allí, se prevé dictar clases en las tres aulas existentes, fomentando la interacción entre el mundo académico y el laboral.

Un desafío en el contexto nacional

El avance del proyecto llega en un contexto complejo para la educación superior. Tal como establece la legislación, toda universidad pública debe ser creada mediante una ley del Congreso, lo que implica un desafío político adicional en el escenario actual.

Desde la coordinación del CRESTA reconocen que el gobierno nacional de Javier Milei ha manifestado críticas al sistema universitario, científico y tecnológico, y que la discusión presupuestaria representa un obstáculo. Sin embargo, Guido expresó que “ya estamos acá, lo sostendremos el tiempo que sea necesario porque no se puede dejar caer. Menos no”.

A pesar de las dificultades, el avance legislativo fue recibido con alegría profunda e indescriptible por la comunidad tresarroyense, que ve en la creación de la universidad una apuesta al futuro, al arraigo juvenil y al desarrollo productivo regional.

“Esto no es solo una propuesta educativa, es una apuesta al futuro de Tres Arroyos, porque tener nuestra universidad significa más oportunidades, más arraigo y más desarrollo para toda la región”, afirmó el intendente Garate.

Un sueño colectivo en marcha

El proyecto para crear la Universidad Nacional de Tres Arroyos sintetiza décadas de esfuerzo, compromiso y visión de futuro. Impulsado por la comunidad, respaldado por distintos sectores políticos y acompañado por el municipio, este paso en el Congreso acerca a Tres Arroyos a cumplir un sueño que ya forma parte de su identidad.