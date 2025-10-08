"Una alegría enorme”: Garate entregó nuevos lotes a familias tresarroyenses
El intendente encabezó el acto en el que se adjudicaron 50 lotes con servicios de agua y luz, y anunció más etapas del programa. Además, continúan los trabajos de mejora en el Parque Industrial.Municipales08 de octubre de 2025Andrés Montero
El intendente Pablo Garate encabezó el acto de sorteo del programa “Un lote para mi familia”, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Tres Arroyos para facilitar el acceso a terrenos a los vecinos del distrito. En esta nueva etapa, 50 familias resultaron adjudicatarias entre quienes cumplieron con los requisitos establecidos por el Municipio.
“Cada uno de ustedes tiene su lote adjudicado. Si ustedes se emocionan, yo me emociono, porque esto es una alegría enorme”, expresó Garate al inicio de la ceremonia, que contó con la presencia de funcionarios municipales y de la escribana Luján Giacomino.
Lotes con servicios y nuevas etapas en marcha
El jefe comunal destacó un avance clave respecto a las ediciones anteriores del programa: los terrenos adjudicados contarán con servicios de agua y luz. “Cuando se entregaron los primeros lotes del plan joven no tenían agua ni luz. Hoy podemos decir que todos estos terrenos van a contar con esos servicios, lo cual es un avance significativo”, afirmó el intendente.
Garate también remarcó que el sorteo tuvo carácter transparente, y que el procedimiento definió únicamente la ubicación de cada lote. “Nos parece justo que cada familia pueda saber cuál es su terreno, identificarlo y compartirlo con los suyos. Es algo muy lindo, lo hicimos con los adjudicatarios del Plan Joven y lo repetiremos ahora”, señaló.
Durante su discurso, el mandatario anunció que ya se trabaja en nuevas etapas del programa, con gestiones conjuntas con privados, la Caja de Policía y el sindicato Suteba, para incorporar más lotes y viviendas en la misma zona.
Finalmente, Garate felicitó a las familias adjudicatarias y puso en valor el esfuerzo de cada una de ellas: “El municipio valora a quienes se esfuerzan. No regalamos nada, pero acompañamos a quienes trabajan para construir su casa y su futuro. Esto es solo un empujoncito, el esfuerzo principal es de ustedes”.
Avances en el Parque Industrial
En paralelo, la Municipalidad de Tres Arroyos continúa con las tareas de mantenimiento y mejora del Parque Industrial, donde se llevan adelante trabajos de limpieza, entoscado y reacondicionamiento de calles con el objetivo de mejorar la accesibilidad interna y garantizar que todas las empresas puedan desarrollarse en un entorno adecuado.
Desde el gobierno local destacaron que estas acciones se realizan de forma continua, reafirmando el compromiso con el crecimiento y la consolidación del sector productivo del distrito. “Todos los días avanzamos para acompañar el crecimiento de nuestro Parque Industrial”, señalaron desde la comuna.
