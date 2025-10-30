El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Augusto Costa, oficializó el relanzamiento del Programa de Turismo Social mediante la Resolución N° 423/2025, publicada en el Boletín Oficial bonaerense.

El plan, que será implementado por la Subsecretaría de Turismo, propone un abordaje integral del turismo social en todo el territorio provincial. Su objetivo es fortalecer la gestión de los gobiernos locales, ampliar las propuestas recreativas y coordinar acciones que aseguren el acceso al turismo “en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad y calidad”.

Desde la cartera productiva destacaron que la medida busca “democratizar el acceso al turismo como derecho social y cultural”, en un contexto de fuerte contracción del consumo y pérdida del poder adquisitivo de las familias.





El contexto: crisis y austeridad en el sector

El relanzamiento se produce en un momento complejo para la industria turística. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los turistas argentinos muestran comportamientos “más austeros” ante el deterioro de sus ingresos, aunque persiste la intención de viajar.

En ese marco, el Ejecutivo bonaerense busca sostener la actividad turística desde una perspectiva social e inclusiva, priorizando los destinos locales y las experiencias de cercanía que reduzcan los costos de traslado y fortalezcan las economías regionales.

“El turismo social tiene un enorme impacto no solo en la cultura y la recreación, sino también en la economía de los distritos”, subrayaron desde el ministerio.

La nueva versión del Programa de Turismo Social contempla múltiples líneas de acción. Entre ellas, se destacan:

-Visitas guiadas en La Plata, el Delta y las sierras bonaerenses.

-Convenios con municipios y entidades sociales para organizar viajes grupales.

-Actividades recreativas y educativas destinadas a adultos mayores, personas con discapacidad, niños y niñas de contextos vulnerables.

Además, se designó a la Subsecretaría de Turismo como autoridad de aplicación del programa, con facultades para firmar convenios con organismos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales.



Chapadmalal, el símbolo del turismo social argentino

Uno de los ejes más destacados del relanzamiento es el intento de recuperar el complejo turístico de Chapadmalal, un ícono del turismo popular en Argentina.

En mayo pasado, el ministro Augusto Costa confirmó que la Provincia solicitó a Nación la cesión del complejo, actualmente bajo administración federal y sin mantenimiento desde diciembre de 2023. Aunque el traspaso todavía no se concretó, el gobierno bonaerense insistirá en avanzar con gestiones ante la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación para poder utilizar sus plazas hoteleras.

“Queremos garantizar el acceso al disfrute turístico como derecho social”, remarcaron desde el Ministerio de Producción.







El programa también incluye una línea específica para coordinar la administración de las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse, priorizando el acceso para grupos sociales organizados, adultos mayores, jóvenes y personas de bajos recursos.

La resolución establece que los gastos se cubrirán con partidas del propio Ministerio de Producción, asegurando la continuidad del plan durante la temporada 2025-2026.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el relanzamiento del programa busca revalorizar el turismo como herramienta de inclusión social y de crecimiento económico. “La Provincia tiene una enorme diversidad de destinos y es fundamental que todos los bonaerenses puedan conocerlos y disfrutarlos”, indicaron desde la Subsecretaría de Turismo.

Con esta medida, el gobierno bonaerense pretende reposicionar al turismo como política pública estratégica, fomentando la integración regional y el desarrollo sustentable de los municipios del interior.