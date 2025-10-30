En las elecciones legislativas celebradas el domingo pasado, La Libertad Avanza obtuvo una victoria a nivel nacional y provincial. En efecto, la provincia de Buenos Aires se pintó de violeta menos en treinta y seis municipios (de los 135 que la componen) en donde Fuerza Patria salió ganador. Marcos Paz, es una de las comunas que le dio la victoria al peronismo.

En declaraciones radiales, el alcalde de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, se refirió a los comicios: "Más allá del resultado doloroso me siento respaldado y mi lectura es que la gente pide que permanentemente te actualices. No bajé mis banderas pero la forma de comunicar, gestionar han cambiado”.

En relación al sistema democrático, el alcalde comentó que “puede ser imperfecto, pero es el mejor que tenemos... es una democracia que debe aggiornarse a tiempos modernos”.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de una reforma constitucional y en ese sentido indicó “no hay que decirla, hay que hacerla. Ahora hay que barajar y dar de nuevo pero hay que llevar propuestas”.

También habló del federalismo y de la autonomía municipal: “La Constitución de la Provincia nos quitó la autonomía a los municipios. Lo sostengo desde el primer día que asumí en 2003, la autonomía plena no la tenemos... habría que discutir si somos federales y hacer al revés la recaudación”.

Por otro lado, se refirió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: "Hay mérito de Axel, en remarcar la identidad bonaerense que se consolidó después de 30 años".

Marcos Paz amplia la flota municipal de transporte

El Municipio adquirió una nueva unidad para el área de transporte. La concejala Verónica Mc Loughlin, señaló que gracias a la decisión del intendente Ricardo Curutchet, “con esfuerzo y ahorro pudimos hacer esta compra”.

“Contar con una flota propia nos permite abaratar los costos y seguir brindando un mejor servicio a nuestras instituciones”, agregó.

En tanto, Ariel Caballero del área de transporte, destacó “el gran esfuerzo que hace el Municipio para que los vecinos puedan viajar” y detalló que “la unidad es semicama, de piso elevado y cuenta con 46 asientos y baño”.

Por otro lado, el alcalde Ricardo Curutchet junto a La responsable de Privada y Ambiente, Sabrina Mc Mc Cubbin, realizaron la entrega de eco-bicis a áreas del Municipio

Mc Cubbin señaló que “buscamos cuidar el ambiente todos los días con pequeñas acciones y estas bicis eléctricas que adquirió el Municipio con mucho esfuerzo son destinadas a diferentes áreas que deben movilizarse como Desarrollo Humano y Economía”.

Por su parte, Daiana Cadillac de inclusión, afirmó que “la bici es de gran utilidad para agilizar las tareas administrativas” y también “para las visitas que realiza el área en el territorio como UMIs o personas en situación de vulnerabilidad”

Por último, Pablo Issouribehere del área de Economía y Producción subrayó que facilita la movilidad en todo el distrito y remarcó que “desde hoy ya se pone en uso y salimos a la calle donde realizamos relevamiento de comercios, industrias y emprendedores”.