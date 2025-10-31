Nuevo cuadro tarifario bonaerense: sube la luz desde noviembre
Según precisaron desde el Ministerio de Infraestuctura, el impacto promedio en la factura de los usuarios residenciales será del 1,6%, en línea con la adecuación de precios mayoristas y la reducción gradual de bonificaciones.Economía31 de octubre de 2025Mariana Portilla
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires aprobó la Resolución Nº 1042, que actualiza los cuadros tarifarios eléctricos y valida un recálculo para consumos desde el 1º de octubre de 2025, con una nueva actualización prevista a regir desde noviembre.
Esta medida busca trasladar a los usuarios parte del aumento de los precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía de la Nación y reducir progresivamente las bonificaciones. Se espera que un hogar N1 (de ingresos altos) con un consumo medio que pagaba $41.500 pase a pagar unos $42.160. Un usuario N2 (ingresos bajos) que pagaba alrededor de 26.500 pesos por mes, ahora va a pagar unos $26.900.
La resolución alcanza a las principales distribuidoras de la provincia —EDELAP, EDEA, EDEN y EDES— y a las áreas de referencia Río de la Plata, Atlántica, Norte y Sur. Los cuadros tarifarios reformulados contemplan categorías residenciales (niveles 1, 2 y 3, incluyendo Tarifa Social), usuarios no residenciales hasta 10 kW y entre 10 y 300 kW, alumbrado público, organismos públicos de salud y educación, grandes demandas (GUDIs ≥ 300 kW), clubes de barrio y la categoría sin subsidio del Estado nacional.
Cómo afecta a entidades de bien público
Para Entidades de Bien Público T1EBP la norma establece un criterio particular: pagarán el menor monto entre las referencias T1R N2 sin límite de consumo o T1G, pero sin la aplicación del régimen de Tarifa Social.
La actualización incorpora los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), fijados por la Secretaría de Energía de la Nación (Resolución SE 383/2025). Además, la resolución contempla el componente de transporte y la disminución mensual de bonificaciones prevista por las resoluciones nacionales (Res. SE 24/2025 y Res. SE 36/2025), que vienen modificando el esquema de subsidios y focalizando la ayuda.
Asimismo, a partir de noviembre la medida prevé la continuidad del mecanismo de pass through (traslado) de costos mayoristas y la reducción de bonificaciones, y además incorpora una actualización transitoria de componentes regulatorios como el Valor Agregado de Distribución (VAD), el Sobrecosto de Generación Local (SGL), el Agregado Tarifario (AT) y el Cargo Transición Tarifaria (CTT). Esos cambios comenzarán a regir al día siguiente de la publicación del acto en el Boletín Oficial provincial.
Según los cuadros publicados, para EDELAP, por ejemplo, en el tramo 1 se observa un aumento de los componentes tarifarios: el cargo fijo se eleva a 3.960,47, mientras que el variable a 120,9927, lo que impacta de inmediato en la factura de los usuarios residenciales y no residenciales.
La resolución también actualiza las tarifas de inyección para usuarios-generadores dentro del marco de la Generación Distribuida y habilita que los recursos del Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD) se destinen a la adquisición de baterías de almacenamiento. La Dirección Provincial de Energía administrará esos recursos —con implementación a través de PROINGED y Provincia Fideicomisos SAU— para optimizar infraestructura, mejorar la estabilidad del sistema y favorecer la integración de renovables.
Impacto esperado y quién lo paga
-Hogares: la combinación del traslado de precios mayoristas y la reducción de bonificaciones empujará al alza la factura final, aunque el porcentaje de aumento dependerá del nivel residencial y del consumo.
-Pequeñas empresas y clubes: escalones no residenciales y clubes de barrio verán recálculos en sus cargos fijos y variables; algunas categorías perderán niveles de subsidio.
-Generadores distribuidos: cambian las reglas de inyección y se abre la posibilidad de financiar baterías, una señal para promover almacenamiento y mayor estabilidad en la red.
