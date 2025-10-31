El Gobierno reforzó los fondos para salud tras la emergencia pediátrica
El Gobierno de Milei reasignó $35.832 millones para reforzar hospitales nacionales y mejorar los salarios del personal de salud. Todos los detalles.Política31 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Gobierno nacional dispuso una modificación del Presupuesto 2025 para incrementar los recursos del Ministerio de Salud y reforzar el funcionamiento de los hospitales nacionales. La medida también apunta a mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, en especial en el área pediátrica.
La decisión se formalizó mediante la Decisión Administrativa 29/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
Según la resolución, los fondos adicionales “serán destinados a recomponer los salarios del personal asistencial y no asistencial que trabaja con la población pediátrica” y provendrán de una reducción de los créditos asignados a la Jurisdicción 91 – Obligaciones del Tesoro, por un monto total de $35.832 millones.
Emergencia sanitaria y aplicación en suspenso
El refuerzo presupuestario se enmarca en la Ley 27.796, que declaró la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en residencias médicas por un año. La norma fue ratificada por el Congreso el 2 de octubre, luego de que los legisladores rechazaran los vetos del presidente Javier Milei, y fue promulgada hace diez días.
Sin embargo, su aplicación quedó en suspenso, ya que —al igual que con la ley que declara la emergencia en discapacidad— el Poder Ejecutivo solicitó al Parlamento definir el origen de los fondos para su implementación.
Pese a ello, en la nueva disposición publicada este jueves, el Gobierno expresó su “voluntad de atender, dentro de las disponibilidades presupuestarias actuales, las necesidades tenidas en cuenta por el Congreso al sancionar la referida ley”.
A dónde irán los fondos
Del total reasignado, $5.110 millones estarán destinados al programa de formación de recursos humanos sanitarios y asistenciales, mientras que $20.180 millones se asignarán al Hospital Garrahan, epicentro de la atención pediátrica en el país.
Además, más de $3.380 millones se distribuirán entre otros centros sanitarios de alta complejidad, como el Hospital El Cruce (Florencio Varela), el Hospital SAMIC El Calafate, el Hospital de Cuenca Alta Néstor Kirchner, el Hospital Dr. René Favaloro y el Hospital Presidente Néstor Kirchner.
En paralelo, se reasignaron $7.160 millones para organismos descentralizados, entre ellos el Hospital Nacional en Red de Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, el Hospital Nacional Prof. Alejandro A. Posadas, el Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone.
El aumento de fondos para salud se conoció apenas tres días después de que el Gobierno nacional liberara partidas presupuestarias y aumentara el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, una medida que también surgió de leyes aprobadas por el Congreso y observadas por el Ejecutivo.
Con este refuerzo, el Gobierno busca atender parcialmente la emergencia sanitaria votada por el Parlamento y dar una señal de respuesta institucional en medio de reclamos sindicales y hospitalarios por mejoras salariales y de infraestructura.
