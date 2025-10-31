ATE advirtió que la reforma de Milei “acelerará la destrucción del empleo”
“Detrás de la modernización se esconde explotación y precarización”, dijo Aguiar tras conocer el borrador de la reforma laboral del Gobierno.Política31 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó este jueves el proyecto de reforma laboral que prepara el Gobierno de Javier Milei, al advertir que “acelerará la destrucción del empleo” y representa “una regresión sin precedentes” para los derechos de los trabajadores.
“Detrás del concepto de modernización se esconde más explotación y precarización. No podemos permitir que se apruebe”, sostuvo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, en declaraciones difundidas por el gremio.
El dirigente aseguró que la iniciativa oficial busca “debilitar la protección laboral, atacar a los sindicatos y fragmentar la negociación colectiva”, en un intento por imponer convenios por empresa en lugar de por actividad. “Los convenios colectivos son una conquista histórica del movimiento obrero y tienen que saber que estamos dispuestos a defenderlos hasta las últimas consecuencias”, remarcó.
Qué plantea el proyecto de reforma
De acuerdo con información que maneja ATE, el borrador que el Gobierno enviaría al Congreso después del 10 de diciembre, una vez asumidos los nuevos legisladores, incluiría puntos clave como:
- Extensión de la jornada laboral a 12 horas.
- Pago de indemnizaciones en cuotas.
- Acuerdos laborales por empresa en lugar de por actividad.
- Aumentos salariales atados a la productividad.
El proyecto forma parte del paquete de reformas estructurales que el Ejecutivo impulsa en el marco del nuevo consenso político con los gobernadores, y que fue adelantado esta semana por el vocero presidencial Manuel Adorni.
ATE propone reducir la jornada laboral
En contraposición, Aguiar sostuvo que el sindicato no se opone a una reforma laboral, pero rechazó que sea “redactada a medida de las grandes patronales”.
“Tiene que quedar claro que no nos negamos a discutir una reforma. El problema es quién la define y con qué objetivo. Modernizar en serio sería repensar la jornada laboral, garantizar igualdad de oportunidades e incorporar la digitalización sin pérdida de derechos”, afirmó.
El titular de ATE propuso reducir la jornada de trabajo y avanzar hacia un esquema que priorice la salud, la equidad y la calidad de vida de los empleados. “Los salarios dinámicos son una trampa. Pagar por mérito aumenta las desigualdades y amplía la brecha de género. En realidad, lo que quieren es premiar la docilidad y no el esfuerzo de los trabajadores”, subrayó.
“Hay que animarse a discutir la riqueza”
Aguiar también apuntó contra el modelo económico del Gobierno y vinculó la reforma con la Ley Bases, al considerar que ambas normas “buscan concentrar poder y ampliar la brecha social”. “La mayoría de los trabajadores son pobres y los empresarios todos ricos. Alguna vez nos vamos a tener que animar a discutir la riqueza para poder terminar con la pobreza”, afirmó.
En esa línea, pidió al Ejecutivo derogar la Ley Bases para superar la crisis del mercado laboral, y aseguró que el ajuste “solo agrava la desigualdad y destruye el empleo formal”.
Desocupación y alerta sindical
Desde la asunción de Javier Milei, la tasa de desocupación pasó del 5,7% al 7,6%, lo que representa más de 2,3 millones de personas sin trabajo, según datos oficiales.
Con ese contexto, ATE anticipó que reforzará su plan de acción en defensa de los convenios colectivos y la estabilidad laboral en el Estado. “Vamos a defender cada derecho conquistado con lucha y organización”, cerró Aguiar.
