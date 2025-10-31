Lousteau se quedó con la última banca en Diputados por CABA

Lousteau se quedó con la última banca en Diputados por la Ciudad

Lousteau se quedó con la última banca en Diputados por la Ciudad

El escrutinio definitivo que realizó la Justicia Electoral en la Ciudad de Buenos Aires confirmó este viernes que Martín Lousteau se quedó con la banca número 13 en la Cámara de Diputados. De esta manera, el senador radical consiguió el último escaño en disputa, luego de que La Libertad Avanza (LLA) no alcanzara los votos necesarios para sumar su octavo legislador.

Qué arrojó el recuento final

Fuentes partidarias confirmaron a Infobae que el recuento final le otorgó a Lousteau la ventaja suficiente para ingresar a la Cámara baja.

Según los resultados oficiales, la distribución de bancas en CABA quedó conformada de la siguiente manera:

La Libertad Avanza (LLA): 7 bancas — Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando de Andreis, Antonela Giampieri y Andrés Leone.

Fuerza Patria: 4 bancas — Itai Hagman, Kelly Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora.

Frente de Izquierda: 1 banca — Myriam Bregman.

Ciudadanos Unidos: 1 banca — Martín Lousteau.

El recuento confirmó que LLA obtuvo 783.585 votos para diputados y 854.122 para senadores. En tanto, Fuerza Patria consiguió 445.340 votos en la categoría de diputados, y el Frente de Izquierda 150.523. La coalición Ciudadanos Unidos, encabezada por Lousteau, alcanzó 99.034 votos para la Cámara baja.

Con este resultado, Lousteau se aseguró el último escaño en disputa y desplazó a LLA, que necesitaba 8.688 votos más para lograr un diputado adicional.

Las palabras de Lousteau tras el escrutinio

El propio Lousteau confirmó la noticia en su cuenta de X (ex Twitter): “Se acaba de cerrar el escrutinio definitivo en la Ciudad de Buenos Aires y, como lo marcó el provisorio, casi cien mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado nacional”.

El legislador electo detalló que, durante el recuento, su lista sumó 1.294 votos, mientras que LLA no logró los sufragios necesarios para sumar una banca más. “Muchas gracias a quienes nos apoyaron con su voto, a los militantes y a los fiscales que participaron del recuento”, agregó.

Lousteau también aprovechó para responder a las versiones que circularon durante la semana: “Durante estos cinco días tuvimos que soportar agravios y una inédita campaña de desinformación por parte del oficialismo, que instaló que nuestra diputación estaba en riesgo. Decidimos esperar el recuento en silencio, porque creemos en las instituciones y sabíamos cuál era el resultado”.

El dirigente radical cerró su mensaje con una referencia al sistema electoral: “Una vez más, se comprueba que los escrutinios provisorios son consistentes con los definitivos y que no hay riesgo de fraude ni manipulaciones. A partir de diciembre voy a trabajar en la Cámara de Diputados para honrar la confianza que depositaron en nosotros”.

Cómo quedó el mapa político en CABA

La elección en la Ciudad de Buenos Aires fue una de las más ajustadas del país y mantuvo el suspenso hasta el cierre del escrutinio definitivo.

Lousteau compitió dentro del armado de Provincias Unidas, el espacio impulsado por seis gobernadores que intentaron consolidar una tercera vía, aunque sin lograr romper la polarización entre el oficialismo libertario y el peronismo nucleado en Fuerza Patria.

Con la confirmación de los resultados en CABA, sólo resta el escrutinio final en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza se impuso por apenas 46 mil votos sobre Fuerza Patria, una diferencia mínima considerando los más de 9 millones de sufragios emitidos. “Está pareja la elección, pero no creo que vaya a cambiar el ganador”, reconoció un dirigente peronista consultado por este medio.

El recuento de la Justicia Electoral terminó convalidando el resultado que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había difundido el domingo por la noche, en el cierre de una elección que consolidó a Javier Milei con una victoria categórica en todo el país.