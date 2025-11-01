El Banco Central (BCRA) informó que en septiembre la compra neta de dólar ahorro por parte de “personas humanas” llegó a u$s6.890 millones, el máximo registrado desde 2020. Solo en ese mes, 1,8 millones de individuos adquirieron u$s5.080 millones, mientras que el resto correspondió a operaciones con bonos y otras inversiones.

El aumento de la demanda coincidió con la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, un hecho que generó volatilidad en el mercado de cambios y reforzó la desconfianza hacia el esquema oficial.

La Formación de Activos Externos (FAE) se consolidó como el principal “grifo” de salida de divisas. En paralelo, la venta de dólares de particulares y empresas sumó u$s6.451 millones, generando un déficit neto de u$s23.964 millones en el balance cambiario.

Otros componentes con saldo negativo incluyeron la deuda pública (-u$s1.164 millones, excluyendo al FMI) y el déficit de servicios, donde turismo, viajes y consumos en el exterior representaron u$s952 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

Impacto del turismo y consumo en el exterior

El gasto con tarjetas y pagos de servicios al exterior ascendió a u$s678 millones, mientras que transporte de pasajeros y operadores turísticos sumaron u$s274 millones. Dentro de este rubro, u$s102 millones correspondieron a importaciones de bienes enviadas por servicios postales, según el informe del BCRA.

En los primeros nueve meses de 2025, la salida total de este rubro fue de u$s9.952 millones, compensada parcialmente por ingresos por u$s2.395 millones.

El récord en la compra de dólares fue posible gracias a un superávit comercial de u$s7.003 millones en septiembre. Las exportaciones sumaron u$s12.853 millones, mientras que las importaciones totalizaron u$s5.850 millones.

El aumento de los cobros de exportaciones se explica por la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de aplicar retenciones cero a las exportaciones de granos hasta alcanzar un cupo de u$s7.000 millones, logrado en apenas unos días. Esto generó una liquidación récord por parte del sector agrícola.

Entre enero y septiembre, las compras del sector privado no financiero sumaron u$s30.415 millones, el mayor valor desde 2020. Los depósitos del sector privado crecieron u$s1.540 millones, alcanzando u$s33.846 millones. Las reservas internacionales, por su parte, aumentaron u$s387 millones respecto de fines de agosto.