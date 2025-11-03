Máximo Kirchner no cede y se calienta la pulseada con Magario por el PJ
Con la vicegobernadora decidida a competir, Máximo Kirchner negó cualquier discusión sobre la conducción del PJ y calificó las versiones que circulan como “operaciones”, mientras Otermín se perfila como alternativa de consenso.Política03 de noviembre de 2025Mariana Portilla
Con el mandato de Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense por vencer el próximo 18 de diciembre, la interna entra en su tramo más caliente. El diputado nacional buscó minimizar los rumores sobre su continuidad, asegurando que “no hay ningún tipo de discusión sobre la conducción del partido” y que todo se trata de “operaciones”.
Sin embargo, la falta de convocatoria a elecciones, cuyo plazo venció a mediados de octubre, mantiene a la dirigencia justicialista en alerta y genera un clima de incertidumbre.
“Sobre el PJ bonaerense, presupuesto de la provincia de Buenos Aires y sobre bloque de diputados nacionales, no hay novedades más allá de lo que uno pueda leer en off”, declaró Kirchner, dejando entrever que el juego político ya está en marcha.
En medio de esta tensión, la vicegobernadora Verónica Magario ya expresó su intención de disputar la presidencia del PJ bonaerense. Con el respaldo de Axel Kicillof, se consolida como una candidata fuerte tras su reciente triunfo como diputada provincial por la Tercera Sección Electoral, superando ampliamente a La Libertad Avanza.
Aunque legalmente no puede aspirar a integrar nuevamente la fórmula bonaerense, la matancera busca reforzar su rol político desde el PJ, y varios intendentes del Conurbano la ven como la figura capaz de equilibrar las distintas corrientes del peronismo provincial.
Otermín, una alternativa de consenso
Otro nombre que gana fuerza es el del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, promovido como candidato de consenso tanto por el entorno de Kicillof como por un grupo de jefes comunales del Conurbano, entre ellos Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).
Otermín representa una opción “moderada”, ni vinculada a La Cámpora ni al sector más duro del axelismo. Sin embargo, tras la derrota del domingo pasado, el sector de Kicillof parece inclinarse por Magario como candidata más cercana y confiable para liderar el PJ bonaerense.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, tampoco descarta sumarse a la disputa. “Soy un militante del peronismo, voy a trabajar siempre por el peronismo desde el lugar que sea”, aseguró días atrás, dejando abierta la puerta a una eventual postulación.
Más allá de los nombres, el PJ bonaerense enfrenta un desafío institucional: las autoridades de las 135 unidades básicas, cuyos mandatos comenzaron en marzo de 2022, ya están vencidos. La Carta Orgánica del partido establece en su artículo 23º que estas conducciones locales deben elegirse cada dos años por voto directo de los afiliados.
Verónica Magario, vicegobernadora bonaerense.
“La elección de la Mesa Directiva de cada Unidad Básica se efectuará por el voto directo y secreto de los afiliados que integren sus padrones, a simple pluralidad de sufragios en el local donde funcionen”, detalla la normativa.
Con la interna en pleno desarrollo, el justicialismo bonaerense encara un cierre de año cargado de tensiones. Entre Magario, Otermín y otros sectores del partido, la disputa promete extenderse hasta el último minuto, definiendo no solo quién liderará el PJ, sino también cómo se reorganizará el poder político dentro de la provincia de Buenos Aires.
