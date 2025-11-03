Los vecinos de Presidente Perón están cada vez más cerca de concretar el sueño de la casa propia gracias a la decisión política del Gobernador Axel Kicillof, de finalizar las obras de viviendas desfinanciadas por el gobierno Nacional mediante el programa Completar que lleva adelante el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, a cargo de Silvina Batakis.

En este distrito del norte del conurbano bonaerense la Provincia está financiando la finalización del proyecto para adultos mayores CASA ACTIVA, "Padre Eduardo Tatarski" que cuenta con 32 viviendas y un centro de día en calle 131 entre 118 y 120 del barrio La Yaya de Guernica.

Este proyecto habitacional se encuentra con un grado de avance del 86 por ciento y fue una iniciativa conjunta del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que quedó trunca por la falta de financiamiento en obra pública del gobierno de Milei. El objetivo principal es desarrollar una política integral de hábitat innovadora que beneficie a adultos mayores.

La Provincia, a través del Ministerio de Hábitat, reactivará los trabajos con la idea de finalizar las viviendas lo antes posible, invirtiendo $ 554.423.902,64 para su financiamiento.

Por otro lado, en este distrito, la cartera que conduce Silvina Batakis tiene en la localidad de Guernica una obra en ejecución emblemática por un total de 853 viviendas que incluye las obras de infraestructura correspondientes y se encuentra en proyecto la realización de un parque lineal. En el mismo predio ya se finalizó el incremento de la capacidad del canal lindero al barrio para evitar el riesgo de inundación de la zona.

También se inició la construcción de 50 viviendas en barrio ARCAS (etapa I de 250) mediante el Programa Bonaerense II- Solidaridad con Entidades. Cooperativa Campo Unamuno. Las casas, ubicadas la Avenida Néstor Kirchner entre Pompeya y Nazca, tendrán 60 metros cuadrados y se incluirán cerco, alambre y poste de cemento, con esquineros y portones, además del pozo absorbente y el gabinete para dos tubos de gas envasado.

Fuerte inversión del Municipio en Infraestructura escolar

El Municipio de Presidente Perón continúa con la fuerte inversión destinada a mejorar y poner en valor a las instituciones educativas públicas del distrito.

Por decisión de la intendente Blanca Cantero se afectó el Fondo Educativo Municipal (FEM) para distintas refacciones, mejoras y mantenimiento en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 2, entre otros establecimientos escolares.

En este colegio de la avenida Centenario y Gianuzzi, de Numancia Norte, se planteó distintos trabajos, tales como en las cubiertas del techo, la colocación de nueva zinguería, reparación de los cielorrasos y tirantería afectados por filtraciones de humedad.

Los trabajos, que están muy avanzados, contempló también la limpieza de las piletas de patio, la colocación de nuevos tanques de reserva de agua.

En el ámbito de la Cocina: se reacondicionó la instalación eléctrica, se instaló una campana y conducto para humos, se colocó nueva grifería y bachas, y la limpieza de los desagües pluviales, según informó la Secretaría de Obras Públicas.

Cantero participó en un Congreso de Salud y Medioambiente

La intendente Blanca Cantero fue invitada y participó del 6to. Congreso de Salud y Medio Ambiente, organizado por el Instituto Martha Salotti. La jefe comunal fue recibida por el director y vicedirectora Javier Zárate y Melisa Karas, los representantes legales Lautaro Alonso y Martín Vergez, director del Nivel Terciario Walter Suárez, la inspectora del nivel secundario Daniela López, el secretario Cristian Mathiasen (Salud), el secretario Diego Marmol y subsecretario Leonardo Bustamante (Educación) y la comunidad educativa.

Durante esa jornada se realizaron exposiciones sobre epidemiología, salud mental, Educación Sexual Integral (ESI), temáticas a cargo del equipo de Salud del Municipio, así como charlas masivas de la Cruz Roja.

El cronograma contempló distintas temáticas: Reanimación Cardiopulmonar (RCP), arte-terapia, agua sobre arsénico, redes sociales, situaciones ante emergencias, huerta tradicional e hidropónica, la importancia del consumo del agua, agroquímicos, alimentación saludable, sarcopenia, posturas saludables en la era digital, energía y alimentos, el alcoholismo y sus consecuencias en el cerebro y órganos.