La comunidad de Garré celebró su 114º aniversario con un emotivo acto que incluyó la inauguración de una obra artística: las letras con el nombre de la localidad, intervenidas por muralistas y convertidas en un nuevo símbolo de identidad para el pueblo.

El encuentro, realizado frente a las flamantes letras, contó con la presencia del intendente de Trenque Lauquen Francisco Recoulat; el intendente de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreyra; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauquen, Marta Bathis y concejales de ambos distritos, el delegado de Garré por Trenque Lauquen, Martín Páez y su par de Guaminí, Graciela Sánchez; funcionarios del equipo de gobierno municipal; representantes de instituciones intermedias; la presidenta de la Sociedad de Fomento de Garré, Graciela Görg, junto a miembros de la comisión y vecinos,

Durante el acto, el intendente Francisco Recoulat, destacó el trabajo conjunto entre los distritos, la importancia de la integración regional y el valor simbólico del Punto Tripartito, donde confluyen los partidos de Trenque Lauquen, Guaminí y Tres Lomas.

“Es una alegría estar acá compartiendo este nuevo aniversario de la localidad, agradezco al intendente de Guaminí, a la delegada, a los concejales de ambos distritos y de distintos espacios políticos que nos acompañan”, señaló el intendente en el inicio de su mensaje.

Acerca de la intervención artística marcó que “era importante poner en valor este lugar porque simboliza el encuentro. Encontrarnos acá, dialogar, vincularnos institucional y socialmente deja muchos frutos para el futuro”.

“No es fácil gestionar una ciudad y menos una ciudad compartida con otros dos intendentes, con los desafíos y la necesidad de mantener un diálogo constante”, señaló.

Asimismo, subrayó que “la experiencia de gestionar una comunidad compartida entre tres municipios implica un desafío mayor, porque lejos de competir hay que complementarse, y así hemos trabajado en estos dos años”. En ese sentido, destacó el trabajo articulado con el intendente de Guaminí, José Nobre Ferreira, y los Concejos Deliberantes de ambos distritos, “con grandes desafíos para la comunidad y siempre priorizando el bienestar de los vecinos”.

Durante su discurso, el Intendente se refirió al Punto Tripartito, donde se unen tres distritos: Tres Lomas, Guaminí y Trenque Lauquen señalando que este año surgió “una propuesta de la Sociedad de Fomento de Garré para transformarlo en un espacio cultural”.

Al respecto recordó que “se presentó la inquietud en el Concejo Deliberante, los concejales acompañaron y decidimos avanzar por etapas. Así nació la idea de complementar este punto de unión entre las tres localidades con el sello distintivo de Trenque Lauquen, de ser la Capital Provincial de Murales, retratando con un mural toda la historia de Garré, su identidad y su desarrollo, con artistas que han podido plasmar la información que le han brindado desde la comunidad”.

El intendente agradeció a los trabajadores municipales que fabricaron los moldes de las letras y a los artistas y vecinos que colaboraron en la intervención artística: “Era importante poner en valor este lugar porque simboliza el encuentro. Encontrarnos acá, dialogar, vincularnos institucional y socialmente deja muchos frutos para el futuro”, comentó.

En este marco reiteró el agradecimiento por el trabajo en conjunto durante todo este tiempo, y marcó la importancia de “trazar nuevos objetivos, tenemos grandes desafíos para la comunidad que se podrán resolver articulando en conjunto, buscando estrategias, gestionando y teniendo como faro trabajar por el bien de los vecinos y de la comunidad”.

Finalmente, el Intendente destacó la obra de la Ruta del Cereal, que continúa avanzando y que calificó como “una obra muy esperada por la comunidad desde hace muchos años”.

“La traza pasó por Girodías y, sin lugar a dudas, cuando llegue hasta Garré le dará una gran potencialidad al desarrollo productivo y social de la zona. Por eso debemos seguir trabajando desde la responsabilidad institucional para que se concrete y beneficie a todos los vecinos”, afirmó. El intendente cerró su mensaje con un saludo a toda la comunidad: “Feliz aniversario, Garré. Que tengamos una hermosa jornada y que sigamos construyendo juntos desarrollo, identidad y futuro”.

Por su parte el delegado de Garré, Martín Páez agradeció “al grupo de trabajo de la Municipalidad de Trenque Lauquen, que te hace muy fácil las cosas”. Y agregó: “Es inexplicable lo lindo que es trabajar con gente así, cualquier proyecto o propuesta que uno plantea siempre es recibida con una palabra de aliento para seguir adelante”.

También reconoció a las personas que colaboraron en la organización del aniversario y en el diseño del cartel de la localidad. “Esta obra era muy esperada y significa mucho para la comunidad”, subrayó.

Historia del pueblo

Durante la ceremonia se compartió un repaso por la historia de Garré, una comunidad con raíces profundas en el corazón de la llanura bonaerense, cuyo origen se remonta a los primeros años del siglo XX, cuando la llegada del Ferrocarril del Sud dio nacimiento a un nuevo punto de encuentro, trabajo y sueños compartidos.

El nombre del pueblo honra a don Ángel Garré, pionero y benefactor que colaboró con la instalación del ferrocarril, gesto que permitió el desarrollo de la zona y que, desde entonces, quedó ligado a la identidad del lugar.

Las letras intervenidas por los artistas Magui Delfino y Nicolás Miramont no sólo embellecen el espacio público, sino que también representan la historia y el espíritu de comunidad de Garré. “Cada color cuenta nuestra historia. Cada trazo, el orgullo de ser de Garré”, fue la frase que acompañó la presentación.