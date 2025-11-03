El ruido no viene de la cancha, sino de los despachos judiciales. En el corazón del poder del fútbol argentino, una investigación por lavado de dinero amenaza con salpicar al entorno directo de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

El nombre que aparece en el centro de la trama es el de Maximiliano Ariel Vallejo, presidente de Sur Finanzas, una firma que en pocos años pasó de operar en el sur del conurbano a patrocinar la Liga Profesional, la Selección argentina y varios clubes de Primera. Vallejo, que se define como “la billetera del fútbol”, está siendo investigado por la Procelac por operaciones sospechosas que habrían movilizado más de $6000 millones entre 2022 y 2023.



Una financiera en la mira y una amistad incómoda

Vallejo es algo más que un sponsor. Su cercanía con Tapia quedó plasmada en fotos, eventos y acuerdos comerciales que cruzan el fútbol con las finanzas. Sur Finanzas se transformó en un socio estratégico de la AFA y en una presencia habitual en las camisetas de clubes como Racing, Banfield, Barracas Central, Platense, Atlanta y Temperley.

Esa relación hoy se ve comprometida. El empresario aparece vinculado a un complejo esquema de transferencias millonarias sin respaldo contable detectadas por la Unidad de Información Financiera (UIF). Según consignó La Nación, parte de esos fondos habría circulado entre casas de cambio, sociedades agrícolas, droguerías y hasta clubes de fútbol.

Ariel Vallejo junto al "Chiqui" Tapia.





La investigación, a la que tuvo acceso dicho medio, se centra en una firma llamada Construcciones TAR, creada en 2022 por Martín Sáenz y Florencia Reinoso. La empresa registró movimientos bancarios por más de $6000 millones, pese a declarar una facturación de apenas $200 millones. No tenía empleados, oficinas ni bienes registrados.

Las supuestas irregularidades saltaron cuando los analistas financieros detectaron transferencias hacia casas de cambio controladas por Vallejo y su familia, entre ellas Centro de Inversiones Concordia y Concordia Inversiones, que recibieron más de $240 millones de la constructora bajo investigación.

En el segundo semestre de 2022, Centro de Inversiones Concordia aumentó su actividad hasta los $23.800 millones, justo cuando el flujo de dinero sospechoso se disparó. Detrás del negocio, según el Banco Central, figuraban la madre de Vallejo, Graciela, y otros socios vinculados a la empresa.





El poder del fútbol y el dinero fuera de control



Mientras la Fiscalía Penal Económica avanza en el relevamiento bancario y patrimonial de todos los involucrados, el escándalo empieza a sacudir el tablero político del fútbol. En la AFA evitan declaraciones públicas, pero puertas adentro hay preocupación por el posible impacto institucional.

El expediente se encuentra en una etapa de análisis de movimientos bancarios y societarios, con pedidos de informes al Banco Central, la UIF y la AFIP. Aunque todavía se encuentra en una fase preliminar, la investigación ya genera inquietud en varios despachos vinculados al fútbol argentino.