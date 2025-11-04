Facundo Diz atraviesa el momento político más difícil desde que asumió como intendente de Navarro. En las últimas elecciones legislativas nacionales, Fuerza Patria fue duramente derrotado por La Libertad Avanza en su propio territorio. Una diferencia de casi 20 puntos que retumbó en el escenario político local y dejó al jefe comunal en estado de alarma.

Lejos de ser un traspié menor, la derrota fue leída como un mensaje directo de los vecinos, que expresaron en las urnas el cansancio con una gestión que acumula denuncias, promesas incumplidas y escándalos institucionales.

Como ya contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, Diz enfrenta una tormenta política sin precedentes. Las denuncias por irregularidades en el hospital municipal —que incluyen presunta adulteración de historias clínicas, médicos sin habilitación, falsificación de documentos y pagos triangulados— expusieron una administración marcada por el desorden.

“El intendente se golpea solo. Desde la oposición ponemos al descubierto aquellas falencias constantes que surgen de la propia administración", advirtió tiempo atrás Mateo Natalini, presidente del bloque de concejales de la UCR, en diálogo con este medio. Según explicó, el municipio se ubica “entre los veinte con nula transparencia en toda la provincia”, un dato que agrava la desconfianza ciudadana.

Natalini, quien además presidió la comisión investigadora en materia de salud, dijo que Diz, lejos de dar explicaciones, apeló a una cautelar express para frenar una sesión donde el Concejo iba a pedir su suspensión por 90 días.



Obras paralizadas, caos financiero y un pueblo en crisis

El deterioro no se limita al ámbito sanitario. Navarro acumula obras inconclusas, caminos rurales abandonados, deudas con proveedores y un municipio financieramente paralizado.

“Hay proveedores que hace más de cuatro meses que no cobran, y hasta suspendieron la Fiesta del Tambero por falta de fondos”, remarcó Natalini, quien aseguró que la crisis económica local es “reflejo de la desidia y el mal manejo político”. En la misma línea, Ramiro Castellari, concejal electo por Somos Buenos Aires, subrayó el profundo malestar social: “Hoy tenemos crisis en seguridad, en salud y en educación. Los vecinos están ofendidos y enojados con el gobierno municipal por las injusticias cometidas. Navarro nunca vivió un nivel de enojo tan alto”, sostuvo.

La escuela de Villa Moll, una obra que recibió más de 800 millones de pesos y sigue sin terminarse.



La escuela fantasma y las promesas incumplidas

Tiempo atrás, este medio también reveló otro escándalo que golpea al gobierno local: la escuela de Villa Moll, una obra que recibió más de 800 millones de pesos y sigue sin terminarse. “El propio exsecretario de Obras Públicas confirmó que el 100% de los fondos llegó al municipio, pero la escuela sigue igual. Es el símbolo de la desidia de Diz”, denunció Natalini.

La comunidad de Villa Moll había donado el terreno hace más de una década con la ilusión de ver crecer una institución educativa que nunca se concretó. "Hay una anarquía absoluta dentro de la gestión, no hay organización, es una desidia total. Yo siempre digo: a la gestión de Diz le sale pus por todos lados. El problema no somos los concejales de la oposición, el problema es el intendente", sostuvo el edil.



La amplia derrota electoral terminó de desnudar lo que muchos ya advertían: Diz perdió el respaldo de la mayoría de los vecinos y ni siquiera podrá asegurarse la mayoría en el Concejo Deliberante a partir de diciembre. “El intendente intentó maquillar su derrota como un triunfo en septiembre, pero los números son claros: el 70% del electorado votó en contra de su gestión”, concluyó Natalini.

Como señalan dirigentes opositores y vecinos, el hartazgo ya se siente en cada barrio. Diz, que alguna vez prometió transparencia y progreso, está hoy cercado por denuncias, aislamiento político y un pueblo que le dio la espalda. Una derrota electoral que no solo se mide en votos, sino en la pérdida de la confianza ciudadana.