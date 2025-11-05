El debate por la letra chica del Presupuesto 2026 ya tomó temperatura en la Legislatura bonaerense. Tras la presentación realizada este martes por el ministro de Economía, Pablo López, y el titular de ARBA, Cristian Girard, comenzaron a surgir las primeras objeciones de los bloques opositores, que condicionan la aprobación del paquete que también incluye la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento por 1.990 millones de dólares.

El titular de Diputados, Alexis Guerrera, encabezó el encuentro en el Salón Auditorio y pidió un “diálogo serio y comprometido” entre oficialismo y oposición. Pero el clima se tensó desde el inicio: los legisladores recibieron los textos después de la presentación, lo que motivó quejas por la falta de tiempo para analizar la letra chica. “No hubo espacio para hacer preguntas abiertas”, remarcaron desde los bloques no oficialistas.

Fondos municipales y cargos de control: los reclamos de la oposición

El primer cortocircuito llegó por el fondo para los municipios que la Provincia pretende crear dentro del paquete financiero. Si bien López explicó que el 8% del endeudamiento estará destinado al Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, la oposición exige que ese dinero sea de libre disponibilidad y con un monto fijo y actualizable.

“El monto para los municipios debe ser un número fijo, claramente determinado, con monto de actualización”, reclamó el jefe del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, quien anticipó que revisarán “artículo por artículo” del proyecto antes de definir su voto.

Desde el espacio de Juntos por el Cambio —que mantiene la llave de los dos tercios en Diputados—, el reclamo incluye además cargos para la oposición en los organismos de control, vacantes en la Suprema Corte bonaerense y un fondo equivalente a dos masas salariales para los distritos. “Si no es una discusión integral, no hay endeudamiento”, advirtió uno de los legisladores negociadores.

Críticas al endeudamiento y al diagnóstico del gobierno provincial

El senador de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, calificó el Presupuesto como “ilógico” y aseguró que “no son los números que coinciden con lo que tenemos a nivel nacional”. En la misma línea, cuestionó el discurso de Kicillof y su equipo económico: “Es más fácil criticar al presidente de la Nación que acordarse que hace 40 años vienen gobernando”.

En el plano técnico, la diputada Alejandra Lordén (UCR) fue más directa: “La Provincia está en una crisis de viabilidad, de producción, con todos los indicativos en rojo. El gobernador siempre le echa la culpa al gobierno nacional, pero hay que fijar prioridades para gobernar y para que los bonaerenses vivan mejor”.

Lordén advirtió además que el endeudamiento propuesto se suma a los 1.000 millones de dólares ya solicitados en mayo y no aprobados, y anticipó “días de fuertes discusiones” antes de la votación. Aun así, sostuvo que la oposición “votará con responsabilidad”, pero con la exigencia de “saber bien y con detalle en qué se va a gastar el dinero el año que viene”.

El oficialismo defiende la iniciativa y busca acuerdos

Desde el gobierno provincial, el ministro López defendió el proyecto al asegurar que las tres leyes son “herramientas indispensables de gestión” y destacó que el presupuesto apunta a “sostener la infraestructura, la producción y la sostenibilidad fiscal en un contexto adverso”.

Por su parte, Girard afirmó que la Ley Impositiva busca “profundizar la progresividad en los patrimoniales y favorecer la producción y el empleo”, al tiempo que confirmó una baja nominal de la Patente Automotor que beneficiará a tres de cada cuatro propietarios.

La vicegobernadora y titular del Senado, Verónica Magario, sumó una cuota de optimismo político al decir “me dio la sensación de que van a bajar los impuestos, eso nos va a poner muy contentos”, aunque reconoció que “la economía está en una situación compleja” y pidió “ordenar las cuentas del país y de la Provincia”.

Con la oposición ya en movimiento y las condiciones sobre la mesa, el oficialismo bonaerense busca construir mayorías para aprobar el paquete antes del recambio legislativo de diciembre. La pulseada recién empieza, y la negociación por los fondos municipales y el endeudamiento promete ser el eje del debate político en los próximos días.