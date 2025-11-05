La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores de jubilaciones, pensiones y asignaciones que regirán durante noviembre. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 338/2025 y 339/2025, e incorpora un incremento del 2,1% basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cómo quedan las jubilaciones

Con el nuevo ajuste, la jubilación mínima pasará a ser de $333.058,39, cifra que refleja la actualización automática en función de la inflación. A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, destinado a quienes perciben la mínima, medida que había sido confirmada previamente.

El refuerzo será total para quienes cobren el haber mínimo y parcial para quienes perciban hasta $403.150, de manera que todos los beneficiarios alcancen ese piso de ingreso mensual. Aquellos que superen dicha cifra no serán alcanzados por el bono.

La normativa también mantiene la política de actualización mensual del bono, vigente desde marzo de 2024 y prorrogada sin cambios por el Poder Ejecutivo.

Los haberes máximos y las pensiones

Además, el haber máximo para noviembre será de $2.241.349,35, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumentará a $266.468,31. De esta manera, un titular de PUAM recibirá el bono completo, alcanzando un total de $336.468,31.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) pasan a $233.252 luego del ajuste por movilidad. Al igual que en los otros casos, quienes perciban menos de $403.150 con el bono incluido también accederán al refuerzo proporcional.

AUH y asignaciones familiares

La actualización del 2,1% también se aplicó sobre las asignaciones familiares, incluidas la Asignación Universal por Hijo (AUH), nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar.

La AUH pasa a $119.691, y los nuevos valores se detallan en la resolución 338/2025, según la zona geográfica:

Zonas geográficas contempladas:

Valor General: todo el país, excepto las zonas diferenciales.

Zona 1: provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén, además de localidades de Formosa, Mendoza y Salta.

Zona 2: provincia del Chubut.

Zona 3: zonas mineras de Catamarca, Jujuy y Salta.

Zona 4: provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio

Nacimiento: $69.763 para todas las zonas.

Adopción: $417.116 sin tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF).

Matrimonio: $104.459 sin tope de IGF.

Asignaciones por prenatal e hijo

IGF hasta $926.676:

Valor General y Zona 1: $59.851

Zona 2: $129.055

Zona 3: $119.531

Zona 4: $129.055

IGF de $926.676,01 a $1.359.061:

Valor General: $40.371

Zona 1: $53.320

Zona 2: $79.865

Zona 3: $106.205

Zona 4: $106.205

IGF de $1.359.061,01 a $1.569.083:

Valor General: $24.418

Zona 1: $48.059

Zona 2: $72.117

Zona 3: $95.973

Zona 4: $95.973

IGF de $1.569.083,01 a $4.907.218:

Valor General: $12.597

Zona 1: $24.632

Zona 2: $36.865

Zona 3: $48.778

Zona 4: $48.778

Asignación por hijo con discapacidad

IGF hasta $926.676:

Valor General y Zona 1: $194.873

Zona 2: $292.026

Zona 3 y Zona 4: $389.255

IGF de $926.676,01 a $1.359.061:

Valor General: $137.860

Zona 1: $187.977

Zona 2: $281.694

Zona 3 y Zona 4: $375.470

IGF desde $1.359.061,01:

Valor General: $87.007

Zona 1: $180.985

Zona 2: $271.254

Zona 3 y Zona 4: $361.566

Ayuda escolar anual

Sin tope de IGF:

Valor General: $42.039

Zona 1: $56.075

Zona 2: $70.135

Zona 3 y Zona 4: $83.797