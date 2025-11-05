Es oficial: ANSES actualizó las jubilaciones y asignaciones de noviembre
Se publicaron las resoluciones 338 y 339 en el Boletín Oficial, que establecen el incremento del 2,1% y los nuevos valores de las prestaciones sociales.Economía05 de noviembre de 2025Andrés Montero
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores de jubilaciones, pensiones y asignaciones que regirán durante noviembre. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 338/2025 y 339/2025, e incorpora un incremento del 2,1% basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Cómo quedan las jubilaciones
Con el nuevo ajuste, la jubilación mínima pasará a ser de $333.058,39, cifra que refleja la actualización automática en función de la inflación. A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, destinado a quienes perciben la mínima, medida que había sido confirmada previamente.
El refuerzo será total para quienes cobren el haber mínimo y parcial para quienes perciban hasta $403.150, de manera que todos los beneficiarios alcancen ese piso de ingreso mensual. Aquellos que superen dicha cifra no serán alcanzados por el bono.
La normativa también mantiene la política de actualización mensual del bono, vigente desde marzo de 2024 y prorrogada sin cambios por el Poder Ejecutivo.
Los haberes máximos y las pensiones
Además, el haber máximo para noviembre será de $2.241.349,35, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumentará a $266.468,31. De esta manera, un titular de PUAM recibirá el bono completo, alcanzando un total de $336.468,31.
Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) pasan a $233.252 luego del ajuste por movilidad. Al igual que en los otros casos, quienes perciban menos de $403.150 con el bono incluido también accederán al refuerzo proporcional.
AUH y asignaciones familiares
La actualización del 2,1% también se aplicó sobre las asignaciones familiares, incluidas la Asignación Universal por Hijo (AUH), nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar.
La AUH pasa a $119.691, y los nuevos valores se detallan en la resolución 338/2025, según la zona geográfica:
Zonas geográficas contempladas:
Valor General: todo el país, excepto las zonas diferenciales.
Zona 1: provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén, además de localidades de Formosa, Mendoza y Salta.
Zona 2: provincia del Chubut.
Zona 3: zonas mineras de Catamarca, Jujuy y Salta.
Zona 4: provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio
Nacimiento: $69.763 para todas las zonas.
Adopción: $417.116 sin tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF).
Matrimonio: $104.459 sin tope de IGF.
Asignaciones por prenatal e hijo
IGF hasta $926.676:
Valor General y Zona 1: $59.851
Zona 2: $129.055
Zona 3: $119.531
Zona 4: $129.055
IGF de $926.676,01 a $1.359.061:
Valor General: $40.371
Zona 1: $53.320
Zona 2: $79.865
Zona 3: $106.205
Zona 4: $106.205
IGF de $1.359.061,01 a $1.569.083:
Valor General: $24.418
Zona 1: $48.059
Zona 2: $72.117
Zona 3: $95.973
Zona 4: $95.973
IGF de $1.569.083,01 a $4.907.218:
Valor General: $12.597
Zona 1: $24.632
Zona 2: $36.865
Zona 3: $48.778
Zona 4: $48.778
Asignación por hijo con discapacidad
IGF hasta $926.676:
Valor General y Zona 1: $194.873
Zona 2: $292.026
Zona 3 y Zona 4: $389.255
IGF de $926.676,01 a $1.359.061:
Valor General: $137.860
Zona 1: $187.977
Zona 2: $281.694
Zona 3 y Zona 4: $375.470
IGF desde $1.359.061,01:
Valor General: $87.007
Zona 1: $180.985
Zona 2: $271.254
Zona 3 y Zona 4: $361.566
Ayuda escolar anual
Sin tope de IGF:
Valor General: $42.039
Zona 1: $56.075
Zona 2: $70.135
Zona 3 y Zona 4: $83.797
