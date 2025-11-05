Julián Álvarez remarcó el compromiso de su gestión con el deporte
El intendente de Lanús, Julián Álvarez, entregó reconocimientos a la delegación lanusense que participó en la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2025.Municipales05 de noviembre de 2025Soledad Castellano
El intendente municipal del distrito de Lanús, Julián Álvarez, entregó reconocimientos a la delegación lanusense que participó en la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, realizada en la ciudad de Mar del Plata, donde compartieron cómo vivieron esos días de intensa competencia y resaltaron la importancia de haber formado parte del certamen deportivo más importante de la Provincia de Buenos Aires.
“Quiero felicitarlos a todos y todas y decirles que nos sentimos muy orgullosos de que hayan representado a Lanús en este importante certamen de nivel provincial. Gracias a cada uno de ustedes por el gran esfuerzo realizado para honrar los colores de nuestro querido distrito”, manifestó el jefe comunal, Julián Álvarez.
Vale recordar que Lanús consiguió cinco medallas de oro, seis de plata y cuatro de bronce en esa instancia definitoria. En oro se impusieron Tomás Álvarez en tenis de mesa para trasplantados sub-17; Josefina Mignelli en bádminton sub-16; los equipos de Rugby Seven sub-16 femenino y de handball sub-16 femenino; y Carlos Schwanek en ajedrez, categoría adultos mayores.
Mientras que obtuvieron la de plata Felipe Picarelli en judo, categoría masculina hasta 44kg; Luciano Ibarra en atletismo PCD sub-15; Mía Salguero en taekwondo sub-14 femenina libre hasta 45kg; Manuel Álvarez en atletismo sub-17 para trasplantados; Ana Paula Chiarel en atletismo sub-18; y en tenis dobles libre sub-16.
Y, con la de bronce, se quedaron Rosa Lisérgica en música de rock; Luciano Fernández en tenis de mesa sub-16 masculino no federado; el equipo de handball playa sub-18 masculino libre; y Juan Cientomano en lucha sub-14 masculino.
También participaron del encuentro: el secretario de Cultura y Deportes, Alejo Di Carlo y el subsecretario de Deportes, Gonzalo Díaz, entre otras autoridades.
Julián Álvarez presentó su libro “Sistema Jurídico y Enunciados Normativos”
El alcalde del municipio de Lanús, Julián Álvarez, presentó su libro “Sistema Jurídico y Enunciados Normativos” ante docentes y estudiantes de la UNDA (Universidad Nacional de Avellaneda).
"Me acompañaron el doctor en Filosofía del Derecho Hugo Zuleta, el doctor en Derechos Humanos Diego Duquelsky y la decana del Departamento de Ciencias Sociales de la UNDAv, Anabella Lucardi", contó el intendente en redes.
"Este documento es fruto de mi tesis doctoral y tiene el objetivo de repensar y repasar los fundamentos del sistema judicial", dijo el alcalde del municipio de Lanús, Julián Álvarez.
Más seguridad
Lanús Gobierno instaló 21 nuevos refugios urbanos con el objetivo de mejorar la experiencia de las y los vecinos que utilizan el transporte público a diario.
Estos espacios brindan mayor comodidad, seguridad y resguardo frente a las condiciones climáticas. Además, contribuyen a mejorar la infraestructura vial en distintos puntos del distrito.
Avanza la recuperación del espacio público en El Morro
Lanús Gobierno está llevando adelante una importante obra en San Lorenzo y Domingo Purita (Barrio El Morro). Por este motivo, el intendente, Julián Álvarez, visitó la zona y supervisó los trabajos que apuntan a incorporar un nuevo sitio al aire libre en la ciudad.
“Estamos muy contentos de continuar mejorando y extendiendo la calidad de nuestro espacio público para lograr un distrito más sustentable y, a su vez, proporcionar mayor cantidad de lugares de encuentro y recreación para que las y los vecinos disfruten en su tiempo libre”, recalcó el Intendente.
Entre las labores, se realizará el recambio de luminarias, se colocará mobiliario urbano y se construirá una cancha de fútbol. En ese marco, se están efectuando diversas tareas de infraestructura, senderización, reforestación, poda, pintura y albañilería, entre otras.
Saladillo avanza con obras cloacales, pavimentación y entrega de netbooks
En los últimos días se entregaron netbooks del Programa Conectar Igualdad en Polvaredas, se realizaron obras de red cloacal y pavimentación, y se inauguró una nueva edición de La Oxidada en Álvarez de Toledo.
La Costa impulsa el turismo y el cuidado ambiental con nuevas acciones y beneficios
Del 7 al 9 de noviembre se realizará una nueva edición del programa “La Costa Invita”, con beneficios para turistas y residentes. Además, el Municipio avanza con tareas de forestación en Mar del Tuyú, en el marco del Plan de Arbolado Público.
Luján: música, cerveza artesanal y un presupuesto equilibrado para 2026
Con entrada libre y gratuita, la Fiesta de la Cerveza ofrecerá más de 30 variedades artesanales y una amplia grilla musical. Además, el Ejecutivo local elevó el Presupuesto 2026, que prioriza obras, servicios y políticas sociales.
Petrecca: “Invertimos en el cuidado de la salud animal porque eso repercute en el bienestar de toda la comunidad”
El intendente de Junín presentó el nuevo quirófano móvil con tecnología y equipamiento de primer nivel, que permitirá duplicar la capacidad operativa de la Dirección de Zoonosis y llegar con el servicio de sanidad animal a más puntos de la ciudad.
Las urnas en Chivilcoy marcaron otro revés para Guillermo Britos y crecen los reclamos vecinales
El oficialismo acumula críticas por problemas con la recolección de residuos, calles intransitables, obras inconclusas y luminarias que ponen en riesgo a la comunidad. Las denuncias de “abandono generalizado” y los resultados electorales confirman el ocaso del britismo.
Lobería votó con bronca: señales de fin de ciclo para Pablo Barrena
La fuerza política del intendente sufrió un duro revés electoral en octubre, reflejando el descontento vecinal con una gestión cuestionada por calles intransitables, luminarias en mal estado, abandono de espacios públicos, bajos salarios municipales y deficiencias en el hospital local.
Crisis en IOMA: qué dice la denuncia penal contra Kicillof y el titular de la obra social
La presentación judicial fue realizada por un concejal de La Libertad Avanza, que apuntó contra el gobernador y Homero Giles por presuntas irregularidades en la obra social bonaerense.