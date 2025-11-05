El intendente municipal del distrito de Lanús, Julián Álvarez, entregó reconocimientos a la delegación lanusense que participó en la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, realizada en la ciudad de Mar del Plata, donde compartieron cómo vivieron esos días de intensa competencia y resaltaron la importancia de haber formado parte del certamen deportivo más importante de la Provincia de Buenos Aires.

“Quiero felicitarlos a todos y todas y decirles que nos sentimos muy orgullosos de que hayan representado a Lanús en este importante certamen de nivel provincial. Gracias a cada uno de ustedes por el gran esfuerzo realizado para honrar los colores de nuestro querido distrito”, manifestó el jefe comunal, Julián Álvarez.

Vale recordar que Lanús consiguió cinco medallas de oro, seis de plata y cuatro de bronce en esa instancia definitoria. En oro se impusieron Tomás Álvarez en tenis de mesa para trasplantados sub-17; Josefina Mignelli en bádminton sub-16; los equipos de Rugby Seven sub-16 femenino y de handball sub-16 femenino; y Carlos Schwanek en ajedrez, categoría adultos mayores.

Mientras que obtuvieron la de plata Felipe Picarelli en judo, categoría masculina hasta 44kg; Luciano Ibarra en atletismo PCD sub-15; Mía Salguero en taekwondo sub-14 femenina libre hasta 45kg; Manuel Álvarez en atletismo sub-17 para trasplantados; Ana Paula Chiarel en atletismo sub-18; y en tenis dobles libre sub-16.

Y, con la de bronce, se quedaron Rosa Lisérgica en música de rock; Luciano Fernández en tenis de mesa sub-16 masculino no federado; el equipo de handball playa sub-18 masculino libre; y Juan Cientomano en lucha sub-14 masculino.

También participaron del encuentro: el secretario de Cultura y Deportes, Alejo Di Carlo y el subsecretario de Deportes, Gonzalo Díaz, entre otras autoridades.



Julián Álvarez presentó su libro “Sistema Jurídico y Enunciados Normativos”

El alcalde del municipio de Lanús, Julián Álvarez, presentó su libro “Sistema Jurídico y Enunciados Normativos” ante docentes y estudiantes de la UNDA (Universidad Nacional de Avellaneda).

"Me acompañaron el doctor en Filosofía del Derecho Hugo Zuleta, el doctor en Derechos Humanos Diego Duquelsky y la decana del Departamento de Ciencias Sociales de la UNDAv, Anabella Lucardi", contó el intendente en redes.

"Este documento es fruto de mi tesis doctoral y tiene el objetivo de repensar y repasar los fundamentos del sistema judicial", dijo el alcalde del municipio de Lanús, Julián Álvarez.

Más seguridad

Lanús Gobierno instaló 21 nuevos refugios urbanos con el objetivo de mejorar la experiencia de las y los vecinos que utilizan el transporte público a diario.

Estos espacios brindan mayor comodidad, seguridad y resguardo frente a las condiciones climáticas. Además, contribuyen a mejorar la infraestructura vial en distintos puntos del distrito.

Lanús Gobierno está llevando adelante una importante obra en San Lorenzo y Domingo Purita (Barrio El Morro). Por este motivo, el intendente, Julián Álvarez, visitó la zona y supervisó los trabajos que apuntan a incorporar un nuevo sitio al aire libre en la ciudad.

“Estamos muy contentos de continuar mejorando y extendiendo la calidad de nuestro espacio público para lograr un distrito más sustentable y, a su vez, proporcionar mayor cantidad de lugares de encuentro y recreación para que las y los vecinos disfruten en su tiempo libre”, recalcó el Intendente.

Entre las labores, se realizará el recambio de luminarias, se colocará mobiliario urbano y se construirá una cancha de fútbol. En ese marco, se están efectuando diversas tareas de infraestructura, senderización, reforestación, poda, pintura y albañilería, entre otras.