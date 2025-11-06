Cascallares: "Seguimos recuperando y poniendo en valor los espacios públicos"
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, pone el foco en la renovación de los espacios públicos para que "las familias disfruten, se encuentren y compartan actividades al aire libre".Municipales06 de noviembre de 2025Soledad Castellano
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió la renovada Plaza Azopardo, donde el Municipio llevó adelante una puesta en valor integral e incorporó nuevo equipamiento y trabajos de parquizado.
La intervención se llevó a cabo en el espacio público ubicado en Diagonal Brown y La Rosa y se concretó bajo el concepto de “terrazas verdes”, en el cual se aprovechó la estructura arbórea del lugar para generar sectores elevados con mesas destinadas al uso gastronómico.
Además, se construyeron veredas con bloques de intertrabado y se instaló nueva iluminación con tecnología LED, tanto en columnas como alrededor de los plenos elevados. Otras de las mejoras tuvieron que ver con la conservación de la farola original de la plaza, la conformación de canteros que marcan los accesos y la instalación de un tótem de seguridad.
Durante la jornada, realizada en la localidad de Adrogué, se desarrollaron distintas actividades recreativas y culturales para la ocasión, entre ellas una tarde musical con el grupo “Eventual Dúo”, que interpretó temas de jazz, bossa y clásicos, además de un encuentro con comerciantes de las calles Ruggiero y Lando y una charla abierta con vecinos y vecinas.
“Seguimos recuperando y poniendo en valor los espacios públicos de nuestros barrios para que las familias los disfruten, se encuentren y compartan actividades al aire libre”, sostuvo Mariano Cascallares.
Participaron de la actividad el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; la subsecretaria de la Agencia de Gestión Urbana, Carla Ortwein; la delegada municipal de Adrogué, María José Zandonadi; y vecinos del barrio.
Cascallares pone foco en la salud
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó de la jornada de prevención y concientización sobre el cáncer de mama que se llevó a cabo el fin de semana en el Parque Saludable Dr. Ramón Carrillo, donde cientos de vecinas se acercaron para sumarse a las actividades y controles médicos gratuitos.
La actividad tuvo lugar en el espacio ubicado en la calle Erezcano N° 1830, justo en el límite entre Burzaco, Rafael Calzada y Adrogué, y durante toda la jornada profesionales de la salud ofrecieron charlas informativas sobre prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer de mama.
Además, las vecinas tuvieron la posibilidad de realizar consultas médicas, participar de distintos talleres, clases de yoga y disfrutar de caminatas por los extensos senderos del parque.
“Participamos en nuestro Parque Saludable Ramón Carrillo de una importante jornada de prevención y concientización del cáncer de mama con numerosas actividades, entre ellas controles mamarios, caminatas, yoga y charlas preventivas”, sostuvo Mariano Cascallares.
En este sentido, el jefe comunal agradeció a las distintas áreas del Municipio que participaron de la iniciativa y remarcó que “la prevención, los controles periódicos y perder el miedo son las principales herramientas para detectar esta enfermedad a tiempo”.
En Argentina, el cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente entre las mujeres. Afecta principalmente a mayores de 50 años y a quienes tienen antecedentes familiares. Con esta actividad, el Municipio promovió la detección temprana y el acompañamiento integral, reafirmando su compromiso con la salud pública y el bienestar de la comunidad.
Cabe destacar que la iniciativa se llevó a cabo a partir de la articulación entre las secretarías de Salud y de Desarrollo, Seguridad Social y DD.HH. del Municipio, junto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y los hospitales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia.
