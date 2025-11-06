La Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires atraviesa un proceso de reacomodamiento político e institucional luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre, marcado por acuerdos de emergencia, mandatos prorrogados y un intento de encauzar una vida partidaria golpeada por las divisiones.

El presidente del Comité de Contingencia, Miguel Fernández, admitió que el radicalismo bonaerense aún “está en pleno proceso de digerir las elecciones y encarar un nuevo ciclo político”.

En una entrevista reciente, el exintendente de Trenque Lauquen señaló que se trata de “un momento raro, tanto para la gente como para los partidos políticos”, y advirtió que la política provincial “empieza un proceso de reordenamiento general” después de un año electoral intenso.

Acuerdos mínimos para evitar la intervención

La conducción partidaria, encabezada por Fernández y acompañada por la Convención de Contingencia que lidera Pablo Domenichini, logró la semana pasada evitar una intervención judicial al alcanzar un “acuerdo político partidario” que establece un cronograma de renovación de autoridades.

El entendimiento, que se selló tras horas de negociaciones y demoras en el encuentro previsto, fue descripto internamente como un momento de tregua: “Sale humo de la pipa de la paz”, graficó uno de los dirigentes que participó de la reunión.

Según el documento firmado, los órganos partidarios continuarán bajo un esquema de cogobierno prorrogado hasta que se realicen las elecciones internas. Las fechas clave fijadas son el 10 de junio de 2026 para la convocatoria formal, el 7 de agosto para el cierre de listas y el 6 de septiembre para los comicios.

Entre los representantes del Comité figuran, además de Fernández, Elsa Llenderrozas, Walter Carusso, Sofía Gambier, Ariel Bordaisco, Miguel Ángel Lunghi, Miguel Ángel Bazze, Josefina Mendoza, María Josefina Ignacio y Luis Eduardo Podio.

En tanto, la Convención cuenta con dirigentes como Josefina Lauría, Silvana Maldonado, Ignacio Palacios, Juan Martín Genoud, Agustín Maspoli, Érica Revilla, Diego Garciarena, Miguel Ángel Gargaglione y Sebastián Salvador.

Lectura política y desafíos hacia adelante

En su análisis del presente, Fernández remarcó que el radicalismo debió “optar entre caer en los extremos o explorar una alternativa”, recordando que la estrategia electoral contó con el aval del 70% de los intendentes y presidentes de comité de distrito.

“Tomamos la decisión posible en el contexto que representaba la opinión mayoritaria del partido”, sostuvo, y agregó: “Con el diario del lunes, te pueden decir que no fue la mejor estrategia, pero yo pregunto: ¿cuál era la alternativa?”.

El dirigente reconoció que la UCR bonaerense perdió representatividad legislativa, aunque defendió el trabajo realizado: “A uno le toca tomar decisiones en momentos difíciles, pero me hago cargo, como presidente del Comité de Contingencia, de esta situación”.

En esa línea, pidió “no hacer una lectura superficial” de los resultados y advirtió sobre los efectos económicos que enfrentan los municipios radicales: “Se da un combo perfecto para que los municipios estén ahogados económicamente y tengan que llevarle al gobernador reclamos de subsistencia”.

Mientras tanto, la estructura partidaria busca recuperar identidad y cohesión interna, en un contexto en el que el radicalismo quedó sin espacio propio en las últimas elecciones, dividido entre distintas alianzas. La conducción actual apuesta a que el nuevo proceso institucional permita abrir un debate más profundo sobre el futuro político del espacio en la provincia más grande del país.