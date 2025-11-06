Álvarez: "Estamos muy contentos de seguir recuperando y creando espacios públicos de calidad"
El intendente de Lanús, Julián Álvarez, supervisó las tareas de puesta en valor del Bajo Puente Arenas, que forman parte del Plan Municipal de Obras y se concretan con financiamiento 100% municipal.Municipales06 de noviembre de 2025Soledad Castellano
El intendente del partido de Lanús, Julián Álvarez, supervisó las tareas de puesta en valor del Bajo Puente Arenas, en el tramo entre la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Florencio Varela, en la localidad de Gerli, que forman parte del Plan Municipal de Obras y se concretan con financiamiento 100% municipal.
“Estamos muy contentos de seguir recuperando y creando espacios públicos de calidad para que nuestros vecinos y vecinas cuenten con más lugares de recreación y, a su vez, fortalezcan su sentido de pertenencia e identidad barrial”, remarcó el intendente municipal del distrito de Lanús, Julián Álvarez,.
El proyecto incluye la ejecución de cruces seguros, como así también la rehabilitación y la parquización de esquinas y la renovación del sistema de iluminación. También se construirá una nueva cancha multideportes, un skatepark, un sector de calistenia, se instalarán nuevos jardines verticales, se efectuarán tareas de embellecimiento y se pondrá en valor la totalidad del puente, que es el último acceso que faltaba transformar en el distrito.
Anteriormente, Lanús Gobierno realizó diversas intervenciones sobre los puentes Olímpico, Carretero de Remedios de Escalada, Gerli y Alsina, entre otros. También participó de la actividad: la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, María Emilia Aristei.
La seguridad como eje
"En la Sede de Entrenamiento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dimos la bienvenida a 60 aspirantes a la Policía Bonaerense que trabajarán de manera articulada y coordinada con la Fuerza de Seguridad Ciudadana municipal. Además, sumamos 10 camionetas, 11 autos y 16 motos a nuestra flota de patrullas", indicó desde sus redes.
Por otro lado, en el marco del Plan Integral de Seguridad, contó "emplazamos el primer anillo digital del distrito, incorporamos más de 430 alarmas vecinales y pusimos en marcha la aplicación Lanús Segura para garantizar una respuesta más rápida y efectiva ante situaciones de emergencia".
"A construir puentes", dijo Álvarez
El intendente municipal del distrito de Lanús, Julián Álvarez, también estuvo presente en la inauguración del Ateneo Regional “Néstor Kirchner” de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui junto a Máximo Kirchner y Mayra Mendoza.
"¡A caminar, a construir, a organizar, a interpretar los sueños y anhelos de nuestro pueblo! ", expresó en redes tras el encuentro.
