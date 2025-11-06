El intendente de Chacabuco, Darío Golía, junto al presidente de la Cooperativa Eléctrica, Hernán Ibáñez, firmaron dos convenios para avanzar con obras clave en la ciudad. Los acuerdos contemplan la instalación de luminarias LED en 30 cuadras y la construcción de cordón cuneta en dos sectores.

Además, se anunció la colocación de nuevas luminarias LED en el acceso Elguea-Román, en el tramo que va desde plaza Belgrano hasta el cruce ferroviario, con una inversión aproximada de 7 millones de pesos.

En cuanto a las obras de cordón cuneta, las tareas se realizarán en pasaje Martini y calle Catamarca, entre Larrea y Dr. Fernández. El intendente Golía recordó también que recientemente se pavimentaron tres cuadras sobre calle Dr. Fernández, con el objetivo de completar el anillo que conecta avenida Saavedra con Elguea-Román, y posteriormente unirlo con el acceso Juan XXIII. Esta obra permitirá mejorar la circulación y funcionará como un corredor “aliviador de tránsito”.

La firma de los convenios se llevó a cabo en el despacho municipal y contó con la presencia de la secretaria de Obras Públicas, Patricia Sorichillo, junto a funcionarios del Ejecutivo. Por parte de la Cooperativa Eléctrica participaron el gerente administrativo Alberto Velarde y los miembros del Consejo de Administración: el secretario Juan Manuel Golía y el tesorero Gustavo Correa.

Avanza la obra hidráulica sobre calle Coronel Melián

En paralelo, continúa la ejecución de obras hidráulicas planificadas por el Municipio de Chacabuco. El subsecretario técnico, Rodolfo Bertinatto, informó que la intervención sobre calle Coronel Melián avanza a buen ritmo y tendrá impacto en la zona de la Escuela Nº 2, calle Carlos Pellegrini, Mateo Barón, la empresa Don Yeyo y sus alrededores.

“Para dar mayor fluidez y escurrimiento, se llevó a cabo la colocación de un caño de un metro, sumándose al encofrado de la calle Melián, que es el actual desagote de la calle. Se hizo entonces media calzada del Acceso Elguea-Román, colando con hormigón, para luego avanzar el otro tramo hasta desembocar en el canal de Melián hasta calle San Juan”, detalló Bertinatto.

“Desde San Juan, la obra continuará en paralelo a las vías del ferrocarril, hasta la alcantarilla que cruza por detrás de la cancha de Porteño, hasta el Acceso Juan XXIII. Ahí se realizará el entubado hasta desembocar en el canal de calle Roca hacia la Bonita de Decung. Esto es el efluente que desagota cruzando la Ruta Provincial Nº 42 en la Cuenca del Río Salado”, explicó el funcionario.

Esta obra representa un desagote fundamental para evitar anegamientos en el sector y mejorar la infraestructura pluvial de la zona.

Jornada sobre prevención del grooming en el Teatro Italiano

Por otra parte, el intendente Darío Golía participó de la Jornada sobre Prevención del Grooming que se desarrolló en el Teatro Italiano. El encuentro contó con la presencia de destacados disertantes que abordaron la problemática desde diferentes ámbitos de acción y experiencia.

Participaron el fiscal general del Departamento Judicial Junín, Dr. Juan Manuel Mastrorilli; el gerente general de Políticas Públicas para el Cono Sur de TikTok, Nicolás Sforzini; el coordinador general de la ONG Grooming Argentina y la Red Regional Grooming Latam, Alan Rosetti; y el coordinador y líder de proyectos de la ONG “Chicos.net”, Julián D’atri.

“Se ha convocado hoy a esta charla a quienes tienen a su cargo adolescentes, niños, para debatir este tema tan importante para nuestra sociedad. Que hoy estén acá nos llena de orgullo. Es un ámbito que muchas veces se hace complejo, estamos acostumbrados a que nuestros niños y adolescentes estén al cuidado, de manera tradicional, en la casa, en la escuela, en el club. Eran los ámbitos anteriormente en donde uno mismo reposaba como pilares del cuidado de los niños. Eso ha cambiado. Hoy gran parte del tiempo los niños, los adolescentes, están en las redes sociales a través de sus teléfonos. Están en la casa pero a la vez están ausentes, están en otro mundo virtual. Y ahí también hay peligro, por eso la importancia de trabajar y abordar esta problemática”, expresó el jefe comunal.

Durante la jornada, los disertantes intercambiaron experiencias y estrategias para la prevención del grooming —el acoso a niños y adolescentes por parte de adultos a través de medios digitales—. Además, desde TikTok se presentó un manual de ayuda destinado a padres, madres y tutores para reforzar la seguridad en el uso de la plataforma.