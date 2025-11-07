El peronismo busca ordenarse en Diputados mientras se multiplican las señales de conflicto interno

En los últimos días, los diputados peronistas se vieron envueltos en una ola de rumores que agitó el clima interno del bloque. En medio de ese escenario, desde el Frente Renovador hicieron saber con claridad la postura de Sergio Massa: evitar cualquier gesto que pueda interpretarse como un escenario de quiebre. “Sergio (Massa) le dio la orden a todos de no hacer puterío con el bloque”, remarcaron desde su espacio, dejando expuesto el malestar generado por los trascendidos sobre el futuro de Fuerza Patria.

La presión de esos comentarios obligó al ex candidato presidencial a intervenir directamente en el chat grupal del espacio. Allí pidió “no prestarse a ningún juego ni rumor de prensa” hasta la semana siguiente, cuando la mesa nacional del Frente Renovador termine de definir su estrategia política.

La disputa por la primera minoría y la permanencia del bloque

A pesar del triunfo nacional de Javier Milei, la bancada que conduce Germán Martínez retuvo todos los escaños en disputa y se mantiene con 98 integrantes. Con ese número, solo podría ser desplazada como primera minoría si La Libertad Avanza y el PRO sellan un interbloque, un acuerdo que por ahora continúa en debate.

El peronismo, que desde hace tiempo funciona con diferencias internas visibles, logró atravesar los primeros dos años del gobierno libertario sin una fractura importante. Lo único que alteró ese equilibrio fueron la salida de los tres diputados tucumanos ligados a Osvaldo Jaldo y algunas votaciones disidentes o ausencias de legisladores de Catamarca, Santiago del Estero y Neuquén, que terminaron facilitando decisiones impulsadas desde la Casa Rosada.

La elección y su impacto en la convivencia interna

La campaña electoral había logrado ordenar temporalmente a los distintos sectores y hasta permitió que el peronismo tucumano se alineara contra los libertarios. Sin embargo, la derrota nacional —y particularmente la bonaerense— volvió a exponer tensiones que nunca desaparecieron del todo.

Por estas horas, los ojos del bloque están puestos en los diputados cercanos a gobernadores que deberán negociar recursos con el Ejecutivo nacional. También siguen con atención la evolución de las diferencias entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, un conflicto que atraviesa de manera directa el mapa interno del peronismo.

Temor a maniobras externas y malestar por las versiones de fractura

“El oficialismo va a intentar romper el peronismo, es la jugada lógica”, planteó un referente que recordó que el bloque seguirá llamándose Unión por la Patria hasta el 10 de diciembre. Según su mirada, Fuerza Patria obtuvo un 35% de los votos prometiendo ponerle un límite a Milei y, por eso, considera que el espacio no puede dar una señal de división justo ahora. Su comentario dejó expuesto el enojo que generaron las versiones de reordenamientos dentro de la bancada.

La reunión del bloque y las primeras definiciones

Este miércoles, los legisladores de Unión por la Patria se reunieron en el tercer piso del Congreso para analizar los resultados electorales, descargar tensiones internas, discutir el Presupuesto 2026 y delinear una estrategia frente a un oficialismo fortalecido.

La mayoría coincidió en remarcar la importancia de sostener la unidad, aunque algunos diputados optaron por no participar y otros prefirieron guardar silencio.

En paralelo, circula la idea de replicar, al menos parcialmente, el esquema del Senado: un interbloque dividido en tres grupos —Unidad Ciudadana, Frente Nacional y Popular, y Convicción Federal— que conviven bajo una arquitectura más flexible.

Convivir o dividir: el debate sobre el modelo del Senado

Si bien ningún dirigente admite públicamente estar promoviendo esta opción, varias voces advirtieron que existen desafíos difíciles de administrar: “¿Cómo van a convivir Grabois y los massitas? ¿Cómo se van a administrar las tensiones entre algunas tribus? El 10 de diciembre van a entrar pesos pesados y es difícil que exista una síntesis”.

Bajo esa lógica, algunos consideran que “dividir para sumar” podría ser una alternativa que evite una ruptura. Según plantean, un esquema más flexible permitiría contener a los diputados del interior que se muestran refractarios a la conducción kirchnerista.

El peso de la Provincia y el Presupuesto de Kicillof

La discusión interna también mira hacia Buenos Aires. “En PBA están jugando todos muy fuerte, hay que ver qué pasa con el Presupuesto de Axel”, señalaron sobre el proyecto enviado por Kicillof, que incluye un pedido de endeudamiento de USD 1.900 millones.

El acompañamiento del camporismo y del massismo aún no está cerrado. Paralelamente, los intendentes alineados con el Movimiento Derecho al Futuro insisten en romper con la conducción de CFK. Un movimiento en territorio bonaerense, advierten, podría repercutir rápidamente en el Congreso.

Los federales y nuevas reconfiguraciones posibles

Aunque Kicillof tendrá pocos diputados propios en la próxima Cámara baja, podría construir vínculos con el peronismo federal, sector que mantiene distancia del camporismo.

En ese espacio aparece el grupo “Los federales”, articulado por Victoria Tolosa Paz, donde confluyen legisladores del noroeste, del sur y también bonaerenses como Santiago Cafiero.

Lo que viene: tensiones a prueba en el Congreso

Las definiciones no tardarán demasiado. El peronismo necesita mantenerse unido para reclamar lugares en las comisiones clave, pero la convivencia será puesta a prueba de inmediato con el tratamiento del Presupuesto 2026 y las reformas laborales y tributarias que Milei enviará en las sesiones extraordinarias.

Gestos que sorprendieron y encendieron señales internas

En este contexto, dos movimientos recientes generaron ruido dentro del espacio: el saludo efusivo del gobernador Raúl Jalil a Milei en la Casa Rosada, y el apoyo de Osvaldo Jaldo a la reforma laboral.

Para la mayoría dentro del bloque, ninguno de estos gestos es una buena señal en medio de un clima político ya cargado de tensión.