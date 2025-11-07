Intendentes radicales se reunirán con el ministro López por la situación financiera de los municipios
El encuentro buscará ordenar las cuentas locales antes de fin de año y asegurar el pago de salarios y aguinaldos en un contexto económico desafiante.Política07 de noviembre de 2025Pamela Orellana
Los intendentes radicales se reunirán con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, el próximo lunes a las 14 en La Plata. El objetivo central del encuentro será abordar deudas que la Provincia mantiene con los municipios y acordar un mecanismo que les permita a los distritos garantizar el pago de sueldos y aguinaldos antes de fin de año.
Desde el Foro de Intendentes de la UCR, que agrupa a 27 jefes comunales, explicaron que la reunión se pidió “porque hay municipios en una situación complicada y porque se viene el pago de aguinaldos. Vemos que hay una caída real de la coparticipación en relación a la inflación y a las paritarias. Tenemos que ver cómo podemos blindar el cierre de año”, señalaron.
Preocupación por deudas y caída de recursos
Los intendentes boina blanca advirtieron que la administración provincial tiene demoras en los pagos vinculados al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), los Juegos Bonaerenses, el Impuesto Inmobiliario y los convenios de seguridad. Además, remarcaron que existen compromisos pendientes por obras y programas descentralizados, lo que complica la planificación de los últimos meses del año.
“Tenemos también algunas obras que ejecutamos y otros convenios que firmamos. Nosotros queremos ver cómo proyecta el Gobierno los últimos días estos del año y ver qué posibilidades tenemos de contar con alguno de esos recursos para poder cerrar bien los números”, expresaron desde el Foro.
Ministro López en la presentación del Presupuesto 2026.
La preocupación de los intendentes se profundizó tras la prórroga dispuesta por la Provincia en los vencimientos de transferencias. Según señalaron, esa decisión retrasa un mes el ingreso de fondos previstos para el 11 de noviembre, lo que podría dejar a varios municipios sin margen para cumplir con sus obligaciones salariales.
Interna y Presupuesto 2026
Desde el Foro radical también buscaron despejar versiones que apuntaban a que la reunión con López estaría vinculada al tratamiento del Presupuesto 2026 o al Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal. “Eso lo van a manejar los legisladores y nos convocarán cuando el Gobierno lo desee”, aclararon.
Los jefes comunales marcaron además distancia de cualquier intento de atar los fondos municipales a nuevas autorizaciones de endeudamiento provincial. En ese sentido, remarcaron que las conversaciones con el ministro bonaerense no estarán relacionadas con la discusión legislativa, sino con “la coyuntura relacionada con el funcionamiento de nuestros municipios y la situación económica y financiera de los mismos”.
En medio de la interna que atraviesa el radicalismo bonaerense, los intendentes coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo institucional con la Provincia para asegurar la estabilidad de las gestiones locales.
El encuentro con López, previsto para el lunes, se presenta como una instancia clave para que los municipios puedan cerrar sus cuentas con previsibilidad y sin conflictos salariales en un contexto económico adverso.
