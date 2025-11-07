La Municipalidad de Trenque Lauquen informó que continúan las tareas destinadas a reforzar la infraestructura en la Ampliación Urbana, un sector donde se buscan acompañar los nuevos desarrollos habitacionales con servicios básicos y obras que permitan un crecimiento ordenado. En esta etapa se trabaja en la instalación de redes de agua, cloacas y cordón cuneta en distintos puntos del área.

Personal de Servicios Sanitarios inició los trabajos correspondientes a la colocación del sistema de agua (doble circuito) y cloacas en una manzana de la Chacra 222, delimitada por Avenida Parque Lineal Intendente Barracchia y las calles Gárate, Alfonsín y Eva Perón. Se trata del primer punto incluido dentro de una etapa que abarca un total de cuatro manzanas.

En simultáneo, continúan los avances en la materialización de cordón cuneta, cordón simple y badenes en varios sectores de la misma chacra, específicamente en las manzanas 222AN, 222AX y 222AW. Según señalaron desde el Municipio, estas tareas contribuirán a consolidar la Ampliación Urbana y aportarán mejores condiciones para futuros emprendimientos habitacionales.

Recambio de cañerías cloacales en Avellaneda: detalles de la obra

Otra de las intervenciones en ejecución corresponde al recambio de cañerías del servicio de cloacas y al mantenimiento general de la red en calle Avellaneda, entre 25 de Mayo y Teniente General Uriburu. Allí se encuentra trabajando maquinaria y personal dependiente de la dirección de Servicios Sanitarios.

El director del área, Gustavo Achaerandio, explicó que en esa zona “se está realizando un by pass y recambio de cañería de 160 milímetros, cuyas tareas se iniciaron con el corte de pavimento el viernes pasado”. Además, detalló que “en la última jornada se realizó la depresión de las napas freáticas para poder avanzar con la obra”.

El funcionario agregó que también “se agregó un nuevo by pass de cámara a cámara en la esquina para evitar que se esfuerce el sistema que está funcionando y poder hacer el recambio de la cañería de cloacas sin afectar el servicio”. A esto se sumó la mejora de un tramo del desagüe pluvial ubicado en ese sector.

Reconocimiento a empleados municipales: Recoulat destacó compromiso y trayectoria

En paralelo a las intervenciones de infraestructura, el Municipio llevó adelante un acto de reconocimiento destinado a los trabajadores municipales que cumplen 25 años de servicio. La ceremonia se realizó en el auditorio del Centro Cívico, en las calles Villegas y Oro, con la presencia del intendente Francisco Recoulat, concejales, funcionarios, representantes gremiales, empleados y familiares.

Durante el encuentro se entregaron medallas a quienes llevan más de dos décadas de tareas en distintas áreas y servicios del Municipio, en un evento que buscó resaltar su aporte cotidiano al desarrollo del distrito.

El intendente Francisco Recoulat felicitó y agradeció “a todos por el trabajo de estos 25 años” y les pidió que “vayan por más porque los valoramos y reconocemos, estamos orgullosos de que formen parte de este Municipio para brindarle servicios a los vecinos”.

En su mensaje también remarcó el compromiso demostrado en este tiempo: “Uno ve el tiempo y el esfuerzo de todos estos años como trabajadores, todo lo que dejaron de hacer en lo personal para estar al servicio de la comunidad”. Luego agregó: “Han recorrido un camino muy grande al servicio de la comunidad que los reconoce, agradece y valora todo el esfuerzo que hacen para brindar los servicios en las distintas áreas del municipio”.

Recoulat destacó asimismo el acompañamiento recibido durante su gestión: “Quiero agradecerles el acompañamiento que he tenido de ustedes durante estos dos años de gestión y el acompañamiento que le han dado a la comunidad y a las gestiones anteriores en estos 25 años. El agradecimiento es en nombre de la comunidad, porque cada vez que un vecino los necesitó, estuvieron en el lugar que les tocaba estar dando lo mejor de cada uno, que en definitiva es unir un montón de partes, un reclamo o necesidad de un vecino para que ustedes le puedan dar una solución”.

Finalmente, subrayó el trabajo conjunto con los gremios municipales: “Felicitar a los gremios que son los representantes de los trabajadores municipales con los cuales se trabaja articuladamente buscando plasmar soluciones para obtener las mejores situaciones”.