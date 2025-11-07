Cantero destacó el trabajo articulado con Provincia para la ejecución de obras públicas
La mandamás de Presidente Perón, Blanca Cantero, informó que tras gestiones con Provincia será posible culminar la última etapa del complejo de viviendas y centro de día para adultos mayores.
Los vecinos y vecinas de Presidente Perón están cada vez más cerca de ver concretado el proyecto habitacional de 32 viviendas destinado a adultos mayores que también incluye un centro de día, en la calle 131 entre Presidente Ricardo Alfonsín (ex 118) y 120, del barrio La Yaya.
Esta importante obra, paralizada por el Gobierno nacional, será finalizada con el financiamiento del Gobierno provincial, luego de gestiones del Municipio ante el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a cargo de Silvina Batakis.
“Estamos muy contentos junto a mi grupo de trabajo de la Secretaría de Obras Públicas, porque luego de gestiones encaradas ante el gobierno de Axel Kicillof vamos a poder concretar este nuevo espacio de contención integral para nuestros queridos abuelos y abuelas”, manifestó la intendente Blanca Cantero.
En este nuevo espacio, de 32 viviendas, los y las mayores podrán realizar distintas actividades educativas, deportivas y de recreación, con un centro de día para la atención primaria de la salud y terapéutica; además de contar con espacios recreativos (pileta climatizada, parrillas, parquización, áreas de lectura, ajedrez, huertas) ofreciendo una contención integral a las personas.
El proyecto, denominado Casa Propia - Casa Activa “Padre Eduardo Tatarski”, fue una iniciativa conjunta del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), destinado a las personas mayores afiliadas a esta obra social.
Fuerte inversión en infraestructura escolar
El Municipio de Presidente Perón continúa con la fuerte inversión destinada a mejorar y poner en valor a las instituciones educativas públicas del distrito.
Por decisión de la intendente Blanca Cantero se afectó el Fondo Educativo Municipal (FEM) para distintas refacciones, mejoras y mantenimiento en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 2, entre otros establecimientos escolares.
En este colegio de la avenida Centenario y Gianuzzi, de Numancia Norte, se planteó distintos trabajos, tales como en las cubiertas del techo, la colocación de nueva zinguería, reparación de los cielorrasos y tirantería afectados por filtraciones de humedad.
Los trabajos, que están muy avanzados, contempló también la limpieza de las piletas de patio, la colocación de nuevos tanques de reserva de agua.
En el ámbito de la Cocina: se reacondicionó la instalación eléctrica, se instaló una campana y conducto para humos, se colocó nueva grifería y bachas, y la limpieza de los desagües pluviales, según informó la Secretaría de Obras Públicas.
Avanza la renovación del alambrado público
La Municipalidad de Presidente Perón avanza con el plan de instalación de nuevos equipos de luminarias LED en distintos sectores del distrito, una política pública que optimiza el consumo energético, mejora la visibilidad y eleva la calidad de vida en los barrios.
En esta ocasión, los nuevos artefactos fueron colocados en calle Filiberto entre Amat y Aguirre, en el barrio América Unida, donde 30 nuevos equipos fueron instalados en esas seis cuadras.
En el marco de este plan municipal, impulsado por la intendente Blanca Cantero y ejecutado a través de la Secretaría de Servicios Públicos, ya fueron renovadas las luminarias en distintos sectores de los barrios 25 de Mayo, Guernica Oeste, Santa Elena, 25 de Mayo, Guernica, entre otros.
El plan de instalación de luces LED continuará ejecutándose en los barrios, consolidando su alcance en distintos puntos del territorio peronense, permitiendo generar espacios iluminados de forma eficiente y sustentable, con menor consumo energético y mayor durabilidad.
Bragado: Barenghi firmó un convenio para obras en Irala y avanza la Emergencia Hídrica
El intendente mantuvo un encuentro con el ministro Javier Rodríguez, que confirmó la inminente Declaración de Emergencia y la financiación para la segunda etapa del acceso a Irala. También avanzaron sobre el Nodo Bragado y caminos rurales.
Necochea reprograma su aniversario y lanzará la temporada de verano
El festejo se desplegará en distintos puntos de la ciudad e incluirá shows como el de Rocío Quiroz, Los Chaza y artistas locales, además de propuestas recreativas.
Trenque Lauquen profundiza inversiones en agua, cloacas y cordón cuneta
El Municipio lleva adelante trabajos de infraestructura en la Ampliación Urbana, avanza en el recambio de cañerías cloacales y reconoció a empleados por 25 años de servicio.
Salomón firmó con Kicillof un nuevo leasing para la compra maquinarías
El alcalde del distrito de Saladillo, José Luis Salomón, formó parte de la comitiva que se reunió con el gobernador Axel Kicillof y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, para firmar convenios.
Lezama le suelta la mano a Harispe: derrota electoral y un distrito que se hunde entre "abandono y promesas incumplidas"
Lezama le dio la espalda al radical Harispe. En las últimas elecciones, su espacio perdió en todos los frentes: Fuerza Patria le arrebató el triunfo en el Concejo Deliberante y La Libertad Avanza se impuso en la categoría nacional. Los vecinos acusan un “abandono total” y aseguran que “Lezama se quedó en el tiempo”.
Crisis en IOMA: qué dice la denuncia penal contra Kicillof y el titular de la obra social
La presentación judicial fue realizada por un concejal de La Libertad Avanza, que apuntó contra el gobernador y Homero Giles por presuntas irregularidades en la obra social bonaerense.
Entrevista GLP. Fulminante derrota de Sciaini en Roque Pérez: apuntan a una falta de gestión en salud, seguridad y educación
El oficialismo local quedó golpeado en medio de denuncias por abandono de áreas sensibles, caída en la prestación de servicios básicos, aumento del gasto en una planta política sobredimensionada y falta de planificación. El resultado electoral, advierten, reflejó un fuerte rechazo a la vieja política que encarna el intendente.