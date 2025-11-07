Los vecinos y vecinas de Presidente Perón están cada vez más cerca de ver concretado el proyecto habitacional de 32 viviendas destinado a adultos mayores que también incluye un centro de día, en la calle 131 entre Presidente Ricardo Alfonsín (ex 118) y 120, del barrio La Yaya.

Esta importante obra, paralizada por el Gobierno nacional, será finalizada con el financiamiento del Gobierno provincial, luego de gestiones del Municipio ante el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a cargo de Silvina Batakis.

“Estamos muy contentos junto a mi grupo de trabajo de la Secretaría de Obras Públicas, porque luego de gestiones encaradas ante el gobierno de Axel Kicillof vamos a poder concretar este nuevo espacio de contención integral para nuestros queridos abuelos y abuelas”, manifestó la intendente Blanca Cantero.

En este nuevo espacio, de 32 viviendas, los y las mayores podrán realizar distintas actividades educativas, deportivas y de recreación, con un centro de día para la atención primaria de la salud y terapéutica; además de contar con espacios recreativos (pileta climatizada, parrillas, parquización, áreas de lectura, ajedrez, huertas) ofreciendo una contención integral a las personas.

El proyecto, denominado Casa Propia - Casa Activa “Padre Eduardo Tatarski”, fue una iniciativa conjunta del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), destinado a las personas mayores afiliadas a esta obra social.

Fuerte inversión en infraestructura escolar

El Municipio de Presidente Perón continúa con la fuerte inversión destinada a mejorar y poner en valor a las instituciones educativas públicas del distrito.

Por decisión de la intendente Blanca Cantero se afectó el Fondo Educativo Municipal (FEM) para distintas refacciones, mejoras y mantenimiento en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 2, entre otros establecimientos escolares.

En este colegio de la avenida Centenario y Gianuzzi, de Numancia Norte, se planteó distintos trabajos, tales como en las cubiertas del techo, la colocación de nueva zinguería, reparación de los cielorrasos y tirantería afectados por filtraciones de humedad.

Los trabajos, que están muy avanzados, contempló también la limpieza de las piletas de patio, la colocación de nuevos tanques de reserva de agua.

En el ámbito de la Cocina: se reacondicionó la instalación eléctrica, se instaló una campana y conducto para humos, se colocó nueva grifería y bachas, y la limpieza de los desagües pluviales, según informó la Secretaría de Obras Públicas.

Avanza la renovación del alambrado público

La Municipalidad de Presidente Perón avanza con el plan de instalación de nuevos equipos de luminarias LED en distintos sectores del distrito, una política pública que optimiza el consumo energético, mejora la visibilidad y eleva la calidad de vida en los barrios.

En esta ocasión, los nuevos artefactos fueron colocados en calle Filiberto entre Amat y Aguirre, en el barrio América Unida, donde 30 nuevos equipos fueron instalados en esas seis cuadras.

En el marco de este plan municipal, impulsado por la intendente Blanca Cantero y ejecutado a través de la Secretaría de Servicios Públicos, ya fueron renovadas las luminarias en distintos sectores de los barrios 25 de Mayo, Guernica Oeste, Santa Elena, 25 de Mayo, Guernica, entre otros.

El plan de instalación de luces LED continuará ejecutándose en los barrios, consolidando su alcance en distintos puntos del territorio peronense, permitiendo generar espacios iluminados de forma eficiente y sustentable, con menor consumo energético y mayor durabilidad.