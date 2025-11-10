Boca Juniors se impuso 2-0 sobre River Plate en La Bombonera y se quedó con una nueva edición del Superclásico. Tras el encuentro, Claudio Úbeda habló con la prensa y dejó varias definiciones sobre el juego, la actuación de su equipo y la emoción que sintió al recordar a Miguel Ángel Russo.

“Me siento muy identificado con la manera en que lo hizo el equipo. Creo que no sufrimos en ningún momento la posibilidad de que River nos pueda meter algún gol. Tuvimos muchas posibilidades de hacer algún gol más, que hubiese sido más justo. Nos propusimos vivir cada partido como una final y lo venimos cumpliendo, el equipo viene creciendo”, señaló el DT.

Elogios para Zeballos y la identidad del equipo

Úbeda destacó el rendimiento de Exequiel Zeballos, una de las figuras del encuentro. “Lo de Exequiel... con todo lo que diga de él no vamos a descubrir nada, es un chico que tiene potencial. Tiene la posibilidad de ser desequilibrante y marca una diferencia abismal. Es un chico que necesita generarse confianza y a través de la confianza hacer un partido como el que hizo hoy”, expresó.

El entrenador también remarcó la solidez táctica de su equipo: “El equipo viene teniendo un rendimiento sostenido en las últimas fechas y hoy demostró, ante un rival histórico, solidez y seguridad. Tácticamente, nos paramos bien, fuimos sólidos, atacamos cuando teníamos que atacar. Demostramos ser un equipo serio y ese tiene que ser el perfil. Les dije a los chicos: son un plantel que lo que mejor saben hacer es jugar al fútbol. Tomen riesgos. Después, nos ponemos el chaleco de luchadores y peleamos por proteger el arco y defender la pelota. Ese es el mensaje que vienen recibiendo y vienen respondiendo de buena manera”.

La emoción al recordar a Miguel Russo

Uno de los momentos más sentidos de la conferencia fue cuando Úbeda recordó a Miguel Ángel Russo. “Cuando terminó el partido me abracé con Juvenal (Rodríguez), porque nos acordamos de Miguel. Todo lo que se ve del equipo es imagen de él. Estoy seguro de que está festejando con nosotros desde arriba. Queríamos compartirlo con él y con su familia. Es eso lo que me provocó de primera impresión, se lo dedicamos a él”, expresó con emoción.

Objetivos cumplidos y los que vienen

El DT también habló sobre los próximos desafíos: “La clasificación a la Copa Libertadores era el objetivo principal, de la institución, de nosotros, del grupo. Era un objetivo importante, pero no es el único. Nos quedan dos objetivos importantes en menos de un mes y medio, y hay que mentalizarse en buscarlos de la misma manera”.

El liderazgo de Paredes y el trabajo grupal

Consultado sobre el abrazo con Leandro Paredes, Úbeda resaltó su rol dentro del plantel: “Él es un jugador que ha tenido la trayectoria que tuvo, no solamente porque es un excelente jugador, sino por cómo vive el día a día. Es un ejemplo verlo entrenar. Desde que llega temprano, desde que les habla a los chicos, hace todo al 100% y demuestra liderazgo. Es eso lo que va empezando a formar los grupos. Es importante que jugadores de esas características intercedan en el día a día. Estamos todos alineados”.

Su vínculo con Russo y su futuro en Boca

Úbeda también se refirió a sus charlas con Russo y a la posibilidad de continuar como técnico: “Obviamente que después de casi cinco años juntos hablábamos permanentemente del futuro y nosotros entendíamos que el día que Miguel no estuviese íbamos a seguir el legado de lo que él nos dejaba. Lamentablemente, se nos fue mucho antes de tiempo. Hubiésemos querido seguir mucho tiempo más junto a él. Todo el mundo conoce el pensamiento de Miguel y lo que hubiese querido. Terminó su vida estando en Boca y lo que él quería era que terminemos lo que correspondía que terminemos. Mi continuidad no depende de mí. Obviamente que nosotros estamos súper contentos en el lugar en el que estamos y nos sentimos privilegiados de ser parte de esta institución, en la que tenemos todo”.

Cambio de actitud y metas a corto plazo

El técnico explicó cómo trabajaron en lo anímico: “Teníamos que cambiar esa imagen, pero desde ese momento en que nos empezamos a fijar objetivos a corto plazo, lo conseguimos. De esas cuatro finales que quedaban, ya pasamos tres. Teníamos la exigencia de empezar a ganar. Los jugadores están alineados y se los ve que salen cada partido a ganarlo”.

Boca no se relaja

En cuanto a lo que viene, Úbeda fue claro: “Las instituciones grandes no pueden relajarse un segundo. Estoy seguro que a partir de mañana ya vamos a estar pensando en Tigre. Cada partido que jugamos vamos a tener un objetivo que cumplir”.

También valoró su presente personal: “Uno cuando empieza su carrera como entrenador sueña con llegar a lo más alto. Depende mucho del camino que uno tiene que recorrer para llegar a lugares importantes. Estoy súper contento de haber llegado y cumplir un objetivo importante”.

El apoyo del plantel y los momentos del partido

“El apoyo de los jugadores es total. Con los chicos en el día a día sentimos que congeniamos bien y que entienden nuestro mensaje. Son chicos que quieren ganar y quieren crecer”, afirmó.

Sobre los momentos decisivos del Superclásico, el DT detalló: “Creo que fueron momentos clave del partido. En el final del primer tiempo, esa acción individual de Exequiel, nos dio la tranquilidad. Lo mismo en el inicio, ya preveíamos que River iba a cambiar. Teníamos que aprovechar que iban a tener un defensor menos y ser profundos. Así vino la jugada del segundo gol. Nos dio la tranquilidad suficiente, porque después no sufrimos. Fuimos sólidos, tuvimos el control del partido. Cuando entró Ander (Herrera) tuvimos más control del juego. Se lo dije a los chicos, me quedo con la sensación de que tendríamos que haber hecho por lo menos uno o dos goles más”.

La lectura táctica del rival

Por último, Úbeda analizó el planteo del rival: “No nos sorprendió. Pensamos que podía jugar con línea de cinco, subiendo a los laterales. Lo trabajamos durante la semana. Si tengo que ponerle una sola palabra al equipo es solidez”.