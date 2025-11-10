Osuna brindó detalles del convenio que firmó con Banco Provincia
El intendente de General Las Heras, Javier Osuna, firmó un contrato con Provincia que permitirá incorporar cuatro nuevos vehículos al Municipio.Municipales10 de noviembre de 2025Soledad Castellano
El intendente de General Las Heras, Javier Osuna, firmó un contrato de leasing con el Banco Provincia, a través del programa Provincia Leasing – Línea Municipios 2025-, que permitirá incorporar cuatro nuevos vehículos al Municipio de General Las Heras.
Según detalló en sus redes: "La gestión contempla la adquisición de: Un camión volcador Iveco que será destinado al área de Servicios Públicos. Un minibús Ford Transit que será afectado para Deportes y Cultura. Una ambulancia Renault Master que será para el área de Salud. Un furgón Renault Kangoo para Salud Comunitaria".
Al respecto, Osuna dijo que "Este convenio permitirá fortalecer el trabajo diario de las áreas municipales, ampliando la flota y mejorando la calidad de los servicios que brindamos a nuestros vecinos y vecinas".
El jefe municipal de Generas Las Heras le agradeció desde sus redes sociales al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y al Banco Provincia "por acompañar el crecimiento de nuestra comunidad".
"Seguimos gestionando y sumando herramientas para mejorar la calidad de vida en General Las Heras", agregó.
Kicillof remarcó el apoyo a los Municipios y apuntó contra el gobierno de Milei
El gobernador Axel Kicillof encabezó junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, una reunión con intendentes bonaerenses que firmaron contratos de leasing para la compra de bienes de capital en sus municipios. Fue en el Salón de los Acuerdos de Casa de Gobierno, donde además se suscribieron préstamos para los distritos de General Viamonte, Coronel Pringles y Saladillo.
“Sabemos que la situación económica es muy complicada en todos los municipios de la provincia y que no hay perspectivas de mejora si el Gobierno nacional no modifica sus políticas económicas”, sostuvo Kicillof y agregó: “Frente a ello, desde la Provincia fortalecemos esta iniciativa de la banca pública que permite a los distritos acceder a maquinarias y bienes de capital que son fundamentales para realizar las obras que llevan bienestar a las y los bonaerenses”.
A través de la “Línea Municipios 2025” de Provincia Leasing los distritos acceden a una financiación del 100% y hasta 48 cuotas para la compra de equipos de salud, maquinarias, equipamiento de construcción y vehículos. En el caso de los préstamos, ascienden a $2.803 millones y serán destinados a la adquisición de móviles, maquinaria vial y equipamiento hospitalario.
Por su parte, Cuattromo remarcó: “Aún en un contexto muy complejo para la actividad, el Banco Provincia sigue trabajando para acercar a todos los municipios las herramientas que sirvan para brindar soluciones concretas y mejorar el día a día de los bonaerenses”.
En esta ocasión suscribieron los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Campana, Luis Gómez (interino); de General Las Heras, Javier Osuna; de General Rodríguez, Mauro García; de José C. Paz, Lorena Espina (interina); de Mercedes, Juan Ustarroz; de San Cayetano, Alejo Christiansen (interino); y de San Vicente, Nicolás Mantegazza.
Asimismo, los intendentes de Saladillo, José Luis Salomón, y de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, firmaron préstamos para la adquisición de maquinaria vial, vehículos y equipamiento hospitalario. En tanto, Franco Flexas, de General Viamonte, suscribió ambos convenios.
