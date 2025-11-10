Espinoza: "La Provincia todos los días le está dando pelea al desastre económico del Gobierno nacional"
Avanza el segundo proyecto más importante de viviendas del país en La Matanza y al respecto el intendente Fernando Espinoza destacó el compromiso de la Provincia con las obras.Municipales10 de noviembre de 2025Soledad Castellano
El desarrollo de viviendas distribuidas en 8 manzanas, que incluye espacios verdes, jardines, áreas de uso común y centros comerciales, continúa su construcción. La obra, ubicada en Ciudad Evita, fue diseñada preservando la identidad histórica y urbanística de la localidad, un pedido expresamente realizado por el Intendente Fernando Espinoza para garantizar que el proyecto conviva en armonía con el perfil original.
La gran obra en marcha de más de 300 viviendas en Ciudad Evita, es una de las más significativas en materia habitacional de la Argentina. Durante una recorrida por el predio en construcción, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, expresó: “Hace muchísimos años que las vecinas y vecinos de Ciudad Evita estaban esperando una obra impresionante como esta, más de 300 viviendas con espacios verdes, jardines y lugares de encuentro para las familias".
“Estas viviendas nos llenan de orgullo, porque significan dignidad, trabajo y futuro para miles de familias. El pueblo es feliz cuando hay trabajo, cuando hay empleo y cuando ve crecer barrios hermosos como este”, resaltó Fernando Espinoza.
La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, agradeció al Intendente Fernando Espinoza por la “férrea voluntad de hacer obras para el pueblo de La Matanza” y destacó la extensión y el ritmo de la iniciativa: “Esta es la segunda obra de viviendas más importante del país, no solo de la provincia de Buenos Aires, por su magnitud, calidad e inversión. Algunas unidades ya superaron un avance del 70%, y todas estas viviendas de La Matanza vienen avanzando a un ritmo muy elevado”.
Por último, Fernando Espinoza aseveró: “Mientras Milei paraliza la obra pública y abandona a las trabajadoras y trabajadores, nos llena de orgullo nuestro gobernador Axel, nuestra vicegobernadora Verónica, que todos los días le están dando pelea al desastre económico del Gobierno nacional”, y concluyó: “Nosotros vamos a continuar generando desarrollo, trabajo y la esperanza de que hay otro camino y, a través de él, un futuro mejor para toda una Argentina”.
Licencias de conducir en hora y media
El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, recorrió las instalaciones del nuevo y moderno edificio para tramitar la licencia de conducir en la localidad de San Justo. El edificio ofrece espacios diseñados para una mejor atención integral, con el objetivo de favorecer la experiencia de las y los usuarios.
“Nos llena de felicidad comunicar que en La Matanza se puede sacar la licencia de conducir en menos de 1 h y media y en un lugar modelo para Argentina”, afirmó Fernando Espinoza.
“Este nuevo edificio consta de dos plantas, más de 2.000 metros cuadrados, es muy cómodo y tiene una sala de espera hermosa en un espacio amigable. Además, tiene la pista de prueba aquí mismo para una mayor agilidad y eficiencia, y también una plaza de juegos para que usen los más chicos mientras los adultos hacen el trámite”, detalló Fernando Espinoza.
El edificio cuenta con un área destinada a las impresiones y entregas de licencias; un aula equipada para exámenes teóricos; la sucursal de Banco Provincia Pagos para facilitar el cumplimiento de los requisitos administrativos; 10 boxes de atención simultánea al público; dos amplias salas de espera; consultorios médicos para la evaluación de aptitudes y una pista de maniobras diseñada específicamente para las pruebas prácticas.
“En La Matanza, además, hoy podemos sacar muy rápidamente los turnos para nuestra licencia de conducir ingresando a la página web del Municipio”, explicó Fernando Espinoza y finalizó: “Estamos muy felices de contar con este edificio hermoso, confortable, con toda la modernidad y la última tecnología, que mejora y facilita la gestión de servicios tan importantes para toda la comunidad”.
Menéndez: "Es un hito histórico en la vida institucional de nuestro distrito"
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, mantuvo una reunión con la Unión Industrial y habló sobre el viaje que la delegación merlense hará a China con el objetivo de abrir oficinas comerciales permanentes.
Marcos Paz presente en la Feria CIIE de Shanghái 2025
Se trata de la mayor feria de importaciones del mundo. El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, participó mediante videoconferencia.
Salliqueló impulsa la formación laboral y avanza en la creación de su Parque Industrial
Con la visita de autoridades del Ministerio de Trabajo y Producción bonaerense, Salliqueló refuerza su apuesta al empleo, la capacitación y la industria local.
Tordillo avanza con obras de infraestructura y mejoras en espacios públicos
Con obras en marcha y mejoras en edificios públicos, el Municipio de Tordillo refuerza su compromiso con el bienestar de los vecinos y la eficiencia en la gestión local.
Entrevista GLP. Moccero: “Que los legisladores devuelvan los votos que juntamos los intendentes, aprobando el presupuesto de Kicillof”
El mandatario de Coronel Suárez analizó la crítica situación financiera de los municipios y apuntó a quienes “se votaron su propia reelección y no la de los intendentes”, al reclamar que respalden la ley de leyes provincial para 2026.
Universidades: paro de 72 horas y alerta por 2026
Docentes universitarios redoblan la presión con un paro de 72 horas y advierten que, sin respuestas salariales y presupuestarias, no arrancan las clases 2026.
Infantino otra vez en la mira por su apoyo a Trump
Gianni Infantino vuelve a generar polémica: lo acusan de romper la neutralidad política de la FIFA tras elogiar a Donald Trump en el American Business Forum.