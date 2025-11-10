La derrota de Fuerza Patria, la lista que representaba a Cristina Fernández de Kirchner en Monte Hermoso, dejó al intendente Hernán Arranz frente a un escenario de desgaste político sin precedentes. El domingo 26 de octubre, en las elecciones legislativas nacionales, La Libertad Avanza se impuso en el distrito, reflejando el creciente descontento con la conducción municipal.

De acuerdo con testimonios recogidos por GRUPOLAPROVINCIA.COM, los vecinos expresaron su rechazo a una administración señalada por “ahogar al comercio con una alta carga tributaria, mantener salarios municipales de indigencia y sostener servicios esenciales con deficiencias persistentes”. También se mencionan falta de transparencia en el uso de los recursos y denuncias de persecución a trabajadores organizados.

El concejal de Primero Monte Hermoso, Brian Ollearo, sintetizó los principales factores detrás del cambio de humor social. “El sector privado está muy ahogado por la carga tributaria del Ejecutivo Municipal. Tenemos tasas altísimas y costos de habilitación muy altos. En Monte Hermoso, la carga tributaria equivale al 5% de la facturación, cuando en otras ciudades es de 0,7 o 1 punto. El municipio termina siendo un socio obligado y el sector privado, un inquilino del gobierno local”, explicó.

“Salarios de indigencia y obras que no llegan”

Ollearo también denunció los bajos salarios municipales y la falta de planificación en infraestructura: “Tenemos una planta con los salarios más bajos de la provincia. Los trabajadores hacen horas extras o changas para llegar a fin de mes”, aseguró.

Sobre el desarrollo urbano, advirtió: “El municipio va muy por detrás del crecimiento privado. Las obras públicas y servicios como agua, gas y luminaria están muy atrasados.”

Vecinos de Monte Hermoso reunidos para evaluar acciones ante reiterados cortes de luz.

El concejal agregó que la gestión de Arranz “responde a una corporación política que gobierna hace más de 40 años, priorizando su supervivencia y no la calidad de vida de los vecinos”.

En esa línea, señaló que Monte Hermoso “muestra un crecimiento impulsado por el sector privado, mientras el gobierno local maquilla deficiencias estructurales que los turistas no ven, pero los vecinos padecen”.

Una gestión en decadencia y denuncias que se repiten

La crisis actual parece continuar una tendencia de decadencia en las gestiones peronistas locales. El exintendente y actual secretario de Obras Públicas, Marcos Fernández, y su predecesor Alejandro Dichiara, también fueron blanco de críticas durante sus mandatos.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el excandidato a intendente de Juntos por el Cambio, Ariel Muzi, describía falencias graves en el sistema sanitario local durante la administración de Fernández: “Somos más o menos 9.000 habitantes, pero en verano superamos los 100.000. No hay guardia pediátrica activa ni en invierno ni en verano. Si alguien tiene una urgencia, debe viajar 100 kilómetros hasta Bahía Blanca.”

Muzi también apuntaba en aquel entonces contra la presión impositiva: “Se cobran tasas como si viviéramos en San Isidro, pero los servicios son como los de una villa de La Matanza. Son altísimas y muy deficitarias, sobre todo en verano.”

El dirigente cuestionaba además la falta de transparencia y el manejo cerrado del poder: “Desde 1983 gobiernan los mismos. No tenemos acceso a la información pública. No hay una página donde uno pueda ver qué se hace con la plata.”

Guardavidas de Monte Hermoso, en conflicto con el municipio.

Finalmente, denunciaba persecución a quienes piensan distinto: “Tiempo atrás hubo una gran movilización de guardavidas por reclamos salariales y de seguridad, y 26 fueron despedidos. Eso demuestra que el que piensa diferente tiene problemas. A mí me echaron del hospital por ser opositor.”

Desgaste político y horizonte incierto

Con una derrota electoral contundente, reclamos sociales en aumento y un creciente cuestionamiento interno, Hernán Arranz enfrenta el mayor desafío de su gestión.

En Monte Hermoso, el malestar se extiende entre trabajadores, comerciantes y sectores independientes, que reclaman un cambio profundo en la forma de administrar el municipio.