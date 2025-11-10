Salliqueló impulsa la formación laboral y avanza en la creación de su Parque Industrial
Con la visita de autoridades del Ministerio de Trabajo y Producción bonaerense, Salliqueló refuerza su apuesta al empleo, la capacitación y la industria local.Municipales10 de noviembre de 2025Andrés Montero
El intendente de Salliqueló, Dr. Ariel Succurro, recibió la visita de Mateo Rossi, Coordinador Regional del Ministerio de Trabajo, con quien recorrió el Centro de Formación Laboral N° 401.
Durante el encuentro, acompañados por el director del centro, Alejandro Corrente, conocieron las aulas y talleres, y observaron la calidad de las herramientas y la formación que se brinda en la institución.
Desde el Municipio destacaron la importancia de acompañar y fortalecer a estos espacios educativos, que cumplen un rol clave en la inserción laboral de los vecinos y vecinas del distrito, brindando oportunidades concretas de capacitación y crecimiento profesional.
“Agradecemos al Ministerio de Trabajo y al gobernador Axel Kicillof por sostener estas políticas que dan oportunidades a los ciudadanos de aprender un oficio para insertarse en el ámbito laboral”, expresaron desde la gestión local.
Más empresas, más producción, más trabajo
En paralelo, la Municipalidad de Salliqueló avanza con un paso trascendental para su desarrollo: la transformación del sector industrial en un Parque Industrial, un proyecto que había sido anunciado en septiembre y que ya comenzó a concretarse.
El proceso forma parte de las metas trazadas en el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, que identificó la necesidad de generar mejores condiciones para el crecimiento productivo tanto en Salliqueló como en Quenumá.
El intendente y el director de Producción gestionaron los recursos económicos necesarios, que ya fueron transferidos al Municipio para iniciar las obras de infraestructura. En este marco, las áreas de Producción, Asesoría Legal y Obras Públicas trabajan de manera conjunta para ejecutar los fondos, con el acompañamiento de la Dirección de Parques Industriales del Ministerio de Producción bonaerense.
Como parte de este trabajo, Salliqueló recibió la visita de Eduardo Mari, Director Provincial de Desarrollo Industrial, y Cristian Eichmann, Director de Planeamiento Industrial. Las autoridades mantuvieron una reunión de trabajo, recorrieron el sector industrial y visitaron distintas empresas del distrito para acompañarlas en su crecimiento.
Desde el Municipio expresaron su agradecimiento al gobernador Axel Kicillof, al ministro de Producción Augusto Costa y a todo su equipo por el acompañamiento constante al sector productivo local, que impulsa la generación de empleo y el desarrollo económico regional.
Reconocimiento a los trabajadores municipales
En el marco del Día del Trabajador Municipal, el intendente Ariel Succurro compartió un mensaje de reconocimiento a todos los empleados y empleadas del distrito.
“Hoy queremos reconocer y agradecer a cada trabajador y trabajadora municipal de nuestro distrito. Su compromiso cotidiano es lo que hace posible que Salliqueló y Quenumá sigan creciendo, cuidándose y funcionando cada día”, expresó el jefe comunal.
Succurro destacó el rol de quienes cumplen funciones en las calles, oficinas, espacios públicos y áreas de salud, educación, servicios, cultura y deporte. “Son quienes acompañan a nuestras familias, quienes sostienen lo común y trabajan para que nuestra comunidad esté mejor”, agregó.
El intendente concluyó su mensaje con un agradecimiento especial: “Gracias por su esfuerzo, por su responsabilidad y por el amor con el que realizan sus tareas. Nuestro municipio se construye todos los días, y se construye con ustedes”.
