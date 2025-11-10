Marcos Paz presente en la Feria CIIE de Shanghái 2025

En la Casa de la Cancillería, el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, y autoridades locales participaron por videoconferencia de la apertura de la Feria CIIE de Shanghái 2025, la mayor feria de importaciones del mundo.

El Municipio de Marcos Paz por sexto año consecutivo está presente con un stand institucional en el pabellón argentino donde se exhibe toda la oferta exportadora de nuestra ciudad. El mismo fue visitado por Marcelo Suárez, embajador argentino en la República Popular China.

La CIIE de Shanghái es la feria de comercio más grande del mundo y Marcos Paz participa desde el año 2020 convirtiéndose en el primer Municipio argentino en tener su stand.



Se presentó el plan de Acción del programa MUNA de UNICEF

En el Honorable Concejo Deliberante y con la presencia del intendente, autoridades y referentes locales, se presentó el Plan de Acción del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA) de UNICEF, una iniciativa que busca fortalecer las políticas públicas locales para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El intendente Curutchet señaló que “es un paso muy importante” y remarcó que “en un momento no sencillo es un camino para pensar hacia adelante, proyectar y mejorar”.

Además, resaltó la articulación entre Provincia, Municipio y diferentes sectores, “en este difícil contexto necesitamos sensibilidad y trabajo en red”, afirmó.

Para finalizar, la responsable de Desarrollo Humano, María Isabel Domínguez destacó “todo el trabajo que se hizo“ y subrayó que “es una política pública con una mirada transversal en las niñeces y en las adolescencias”. “Trabajamos en conjunto con diferentes áreas donde compartimos una puesta en común que nos enriquece, nos fortalece y nos potencia”, agregó.

Marcos Paz busca ampliar su comercio exterior

El Intendente junto a autoridades del Municipio trabajan en un proyecto para exhibir la oferta exportadora de Marcos Paz a través de la plataforma WeChat, una de las más usadas de la República Popular China que cuenta con más de 1300 millones de usuarios activos.

El Municipio continúa innovando y explorando nuevas herramientas que permitan promocionar productos y ampliar el comercio exterior.

Entrega de Eco Bicis

El intendente Ricardo junto a Sabrina del área de Privada y Ambiente, entregaron nuevas Eco bicis.

En esta oportunidad fueron entregadas al área de Educación para control y relevamiento de SAE y al área de Higiene Urbana para control y relevamiento en el territorio. La incorporación de Eco Bicis para promover la movilidad sustentable es una de las políticas que impulsa el Municipio para cuidar el ambiente.

Reconocimiento a empleados municipales

En un emotivo acto de reconocimiento a empleados y empleadas municipales que cumplieron 25, 30 y 40 años de servicio, en el marco de las celebraciones por el Día del Empleado Municipal que se conmemora cada 8 de noviembre.

El intendente encabezó la ceremonia en la Casa de la Cultura, donde destacó la dedicación y el compromiso de los trabajadores que forman parte de la gran familia municipal “a quien uno quiere, respeta y defiende”.

También recordó a los trabajadores que fallecieron durante el último año y que han dejado huella. Para finalizar, les agradeció en nombre de toda la comunidad y destacó “la pasión que le pone cada empleado municipal a sus tareas”, poniendo en valor el rol que eso tiene en nuestro pueblo donde “el Municipio nunca para”.