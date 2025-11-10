Menéndez: "Es un hito histórico en la vida institucional de nuestro distrito"
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, mantuvo una reunión con la Unión Industrial y habló sobre el viaje que la delegación merlense hará a China con el objetivo de abrir oficinas comerciales permanentes.Municipales10 de noviembre de 2025Soledad Castellano
"Tuvimos una hermosa reunión con la Unión Industrial de Merlo, en la antesala del viaje de la delegación merlense a Fuzhou, China, donde se abrirán las primeras oficinas comerciales permanentes de nuestra Unión Industrial", dijo el intendente Gustavo Menéndez.
Desde redes, aseguró "Este es un hito histórico en la vida institucional de nuestro distrito: abre un mercado estratégico para los productos hechos en Merlo, y también nos permite incorporar nuevas tecnologías que mejorarán la eficiencia, reducirán costos y elevarán la calidad de todo lo que producimos".
"Este sueño comenzó hace más de tres años desde la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, y hoy empieza una nueva etapa llena de esperanza y oportunidades para generar empleo y fortalecer nuestra industria local, en un contexto difícil para quienes día a día apuestan por producir", recordó.
"Agradecemos a todos los vecinos y vecinas de Merlo, que con su apoyo hacen posible que sigamos llevando el nombre de nuestro municipio a nuevos horizontes. Seguiremos compartiendo cada avance de este camino que recién comienza", cerró.
Más seguridad
El Intendente municipal del distrito de Merlo, Gustavo Menéndez encabezó, la revisión protocolar de los 30 nuevos patrulleros que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires destinó para Merlo en el marco del plan provincial de fortalecimiento de la seguridad.
La actividad se realizó en El Remanso con la presencia de autoridades provinciales y municipales. “La entrega de estos nuevos patrulleros remarca el compromiso de nuestro Gobernador Axel Kicillof con la seguridad y los merlenses”, destacó el jefe comunal, Gustavo Menéndez.
Los patrulleros Volkswagen Amarok, unidades completamente equipadas y adaptadas para tareas de prevención, serán destinados a las comisarías de Merlo, con el objetivo de reforzar controles y la protección ciudadana.
En este sentido, el mandatario merlense afirmó que “los automóviles de alta tecnología van a aportar aún más en nuestras fuerzas policiales”.
Por su parte, el Subsecretario de Fiscalización y Control Policial de la Provincia, Andrés Escudero expresó “La entrega de estos patrulleros en Merlo es el reflejo del trabajo coordinado que realizamos con los municipios para fortalecer a las policías departamentales”.
Esta entrega es parte de las políticas que impulsa el Gobierno Municipal, encabezado por el Intendente Gustavo Menéndez, en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el fortalecimiento de la seguridad.
El intendente Gustavo Menéndez, desde X, aportó "Enorme alegría de poder compartir con ustedes el nuevo equipamiento adquirido junto a la Provincia de Buenos Aires para nuestra Policía Bonaerense que actúa en Merlo con tanto compromiso y profesionalismo".
"Son unidades nuevas que van a reforzar el trabajo que se realiza día a día en todas las comisarías del distrito, incluyendo la Comisaría de la Mujer y el Comando de Patrullas", informó y agradeció al gobernador Kicillof, al ministro Alonso y a toda la policía que trabaja en Merlo.
"Y, sobre todo, a nuestros vecinos y vecinas, porque son ustedes quienes le dan sentido a cada esfuerzo y hacen posible que sigamos creciendo junto a la Provincia de Buenos Aires", cerró.
¿Cuál debería ser la principal prioridad del Gobierno ahora?
Bajar la inflación
Generar empleo
Mejorar la seguridad
Aumentar salarios y jubilaciones
