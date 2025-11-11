El intendente municipal de la ciudad de La Plata, Julio Alak, celebró desde su cuenta en X (antes Twitter) la licitación pública de la obra del nuevo Distribuidor de la Autopista Buenos Aires-La Plata en City Bell.

"Este nuevo acceso estratégico en la ciudad beneficiará diariamente a más de 36.000 vecinos y vecinas de las localidades de City Bell, Villa Elisa, Gonnet, Gorina, Hernández y Arturo Seguí", dijo Alak y felicitó al Ministerio de Infraestructura bonaerense tanto como a AUBASA "por promover una obra clave para mejorar la conectividad en la región que también favorecerá la actividad comercial, educativa y turística de la zona norte de la capital bonaerense".

La licitación

El proyecto contempla un enlace directo entre la Autopista Buenos Aires – La Plata y el Camino Parque Centenario (Ruta Provincial N°14), generando un nuevo acceso estratégico a la zona norte de la ciudad, beneficiando a los más de 36 mil vehículos que circulan por día y la actividad comercial, educativa y turística de la zona norte de la capital bonaerense.

La obra incluye 2,1 kilómetros de nuevo trazado, con doble sentido de circulación, la finalización del puente existente sobre la autopista y la construcción del distribuidor inicial, además de la ejecución de dos viaductos: uno de 364 metros sobre vías férreas y el Arroyo Carnaval y otro de 168 metros sobre el Arroyo Martín.

Asimismo, contempla la ejecución de la obra básica nueva, de las estructuras de pavimento, de las obras de arte menores, de dos viaductos y un puente nuevo, la finalización del puente parcialmente construido sobre la autopista, dos distribuidores, la iluminación completa del corredor, la señalización horizontal y vertical y la colocación de defensas laterales.

Esta intervención forma parte del Plan de Obras 2024–2027 de AUBASA que incluye 24 intervenciones a lo largo de rutas y autovías de la provincia, con el objetivo de renovar el 86% de la traza vial bajo jurisdicción de AUBASA.

Alak recorrió obras

Desde sus redes sociales, el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak, remarcó el compromiso de su gestión con la ejecución de obras públicas. Al respecto, brindó detalles sobre la recorrida de obras que hizo recientemente: "Recorrimos la obra de la nueva escuela secundaria en Ignacio Correas, será la primera de la localidad y se sumará al polo educativo de las ya existentes Escuela Primaria N° 108 y el Jardín de Instantes N° 970. Se trata de una obra reactivada, financiada a través de la Dirección General de Cultura y Educación, que permitirá una matrícula de alrededor de 300 estudiantes".

Por otro lado, informó sobre el avance de la obra del conducto aliviador en Parque Sicardi. Al respecto, Alak dijo: "Se trata de la obra hidráulica que se desarrolla sobre la calle 18 desde la calle 659 hasta la calle 663, captará los caudales provenientes de zonas aledañas para finalmente desagotar en el arroyo El Pescado. Los trabajos representan una solución a la demanda histórica de la comunidad de Sicardi, la acumulación de agua recurrente en la zona por lluvias de pequeña y mediana intensidad".