El Gobierno Municipal de General Arenales continúa concretando políticas que garantizan el acceso a la tierra y promueven el arraigo de las familias en su comunidad. En el marco del Plan Municipal de Tierra, se entregaron 18 terrenos que habían sido previamente sorteados ante escribano público, marcando un nuevo paso en la política habitacional del distrito.

Los lotes cuentan con servicios de energía eléctrica y red de agua, restando únicamente un empalme que será ejecutado en los próximos meses por la cooperativa prestadora del servicio, completando así las condiciones necesarias para que las familias puedan proyectar la construcción de sus viviendas.

Desde el Gobierno Municipal, se destacó la importancia de esta iniciativa que busca brindar igualdad de oportunidades y acompañar a los vecinos en el sueño de acceder a su propio terreno.

Las familias adjudicatarias contarán con un plazo de cinco años para iniciar la construcción de sus hogares, cumpliendo con el requisito de no poseer otra propiedad a su nombre. Este criterio tiene como objetivo asegurar que el programa llegue a quienes realmente lo necesitan, fortaleciendo el acceso justo y equitativo a la vivienda.

Desde redes, la intendenta de General Arenales, Erica Revilla, comentó "Avanzamos con políticas que garantizan el acceso a la tierra y fortalecen el arraigo en nuestras comunidades. Cada una de estas familias podrá proyectar su hogar, construir sus sueños y crecer en el lugar donde eligieron vivir".

"Los lotes que hoy entregamos cuentan con energía eléctrica y red de agua (en los próximos meses la cooperativa realizará el empalme final). Seguimos trabajando juntos, con transparencia y compromiso, para que más vecinos puedan acceder a su propio terreno", sostuvo la mandamás.

En ese sentido, Revilla acotó "Este programa representa una política pública sostenida, que promueve igualdad de oportunidades y acompaña con hechos el esfuerzo de quienes apuestan a construir su futuro en nuestro distrito".

"Seguimos avanzando con compromiso, planificación y una misma convicción: mejorar la calidad de vida de cada vecino y vecina de General Arenales", destacó la jefa comunal.

Revilla destacó el rol de los empleados municipales

Desde su cuenta en Instagram, la mandamás se refirió al día del empleado municipal y al respecto también habló de la celebración que tuvo lugar en la comuna a su cargo. "Celebrar a cada empleado y empleada municipal que, con compromiso y dedicación, hace posible que nuestra ciudad crezca, funcione y se sienta viva. Celebramos a quienes desde los servicios urbanos mantienen limpia y ordenada cada calle, a quienes en salud cuidan con vocación y empatía, a quienes desde las oficinas administrativas sostienen la gestión día a día. Celebramos también a los equipos de red vial que recorren kilómetros para que nuestros caminos estén en condiciones, a quienes desde desarrollo social acompañan a las familias que más lo necesitan, y a quienes impulsan el deporte, la cultura, la juventud y el bienestar de nuestros mayores. Muchas veces su trabajo no se ve, pero se siente. Se nota en cada acción, en cada mejora, en cada gesto que hace de nuestra ciudad un lugar mejor para vivir. Hoy, y todos los días, celebramos su esfuerzo, su entrega y su enorme compromiso con la comunidad. Gracias por acompañarme desde hace 10 años".