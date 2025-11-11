El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional tras conocerse el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que reflejó una nueva caída en las ventas minoristas pymes durante octubre.

“La caída del 1,4% interanual en las ventas minoristas de nuestras PYMES en octubre es consecuencia directa del equivocado rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Las políticas que destruyen el poder adquisitivo y castigan la producción son las que terminan perjudicando a nuestros comerciantes y ponen en riesgo el empleo local. Es urgente un cambio de dirección”, expresó el jefe comunal.

El relevamiento de CAME mostró que, pese a una leve mejora mensual del 2,8%, las ventas siguen por debajo de los niveles de 2024. En lo que va del año, el sector acumula un crecimiento del 4,2%, aunque persisten las dificultades vinculadas con los altos costos operativos, la baja rentabilidad y la falta de financiamiento.

Los rubros más afectados

En el análisis por sectores, seis de los siete rubros relevados mostraron caídas interanuales. Perfumería registró la mayor baja con un descenso del 6,3%, seguida por Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, que retrocedió 3,7%.

En la comparación mensual, todos los rubros tuvieron incrementos. El mayor aumento fue en “Perfumería”, con una suba del 9,7% respecto de septiembre, seguido por “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción” con un 4,1%.

De acuerdo con el informe, el leve repunte mensual estuvo impulsado por promociones y descuentos vinculados al Día de la Madre, aunque los comerciantes advirtieron que el consumo sigue siendo prudente y selectivo.

Expectativas con cautela

Pese al contexto, el 47,9% de los empresarios consultados por CAME prevé una mejora en la situación económica para el próximo año. En tanto, el 43% considera que el escenario se mantendrá sin cambios y el 9% anticipa un deterioro.

Más de la mitad de los comerciantes (57,3%) cree que no es un buen momento para invertir, reflejando un panorama de cautela y expectativas moderadas de cara al cierre de 2025.

Gray recordó el aniversario del voto femenino

En otra publicación, Fernando Gray conmemoró el aniversario del voto femenino en Argentina, que se concretó por primera vez el 11 de noviembre de 1951.

“Hoy rememoramos un hito en la historia de la democracia latinoamericana. La mañana del 11 de noviembre de 1951 vio llegar con entusiasmo y convicción a las mujeres argentinas que, por primera vez, podían ejercer su derecho inclaudicable a elegir a sus representantes”, escribió el intendente.

En su mensaje, destacó la lucha de los movimientos de mujeres y el papel de Eva Perón en la conquista de ese derecho: “Celebramos un nuevo aniversario del voto femenino en la Argentina, producto de las luchas incansables de los movimientos de mujeres y el apoyo único de nuestra querida Evita”.

Gray cerró su mensaje con un llamado a defender las conquistas logradas: “En tiempos de retrocesos e intentos planificados por socavar garantías, seguiremos firmes luchando por un país con más derechos y más justicia social”.