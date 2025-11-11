Barenghi se reunió con el ministro Kreplak

El intendente municipal del distrito de Bragado, Sergio Barenghi, mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

Sobre el encuentro, el propio ministro comentó "Recibí al intendente Barenghi para avanzar en la planificación que estamos llevando adelante junto a los municipios en pos de fortalecer la atención de manera eficaz e integrada".

Y agregó "Seguimos trabajando para mejorar el acceso a la salud en toda la Provincia de punta a punta".

Barenghi se reunió con Patricia Bullrich

El intendente municipal, Sergio Barenghi, participó de la reunión en 9 de Julio con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Al respecto, aseguró que "hay coincidencia total entre Nación y Provincia" para realizar las obras del denominado Nodo Bragado, "a pesar de la postura contraria de la Sociedad Rural de Bragado".

El encuentro convocó a intendentes de los municipios de la región afectados por la situación hídrica y la ministra confirmó la disposición de un recurso extraordinario de casi $2.000 millones para hacer frente a la crisis.

"La reunión fui muy positiva, pudimos plantearle a la ministra la realidad de todos los distritos y ella planteó la línea de trabajo que quería aplicar, en conjunto con Provincia", afirmó Barenghi.

Por otro lado, el intendente advirtió que Bullrich señaló a "la construcción de canales clandestinos" como uno de los elementos que "impiden que se mejore la situación de los caminos rurales", que se encuentran sin posibilidad de ser transitados en la actualidad.

Sobre el Nodo Bragado, Barenghi afirmó que "hay una coincidencia total respecto a que se realice, tanto en Nación como en Provincia".

"Como intendente de Bragado, me deja tranquilo que a pesar de intereses contrarios de la Sociedad Rural de Bragado, todo el esquema provincial y nacional están compartiendo esta obra del Nodo Bragado, que es muy importante", concluyó.

Cabe recordar que la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, visitó el distrito de 9 de Julio, recorriendo la zona rural de La Niña y Naón, dos de los lugares afectados por las inundaciones que afectan el partido en los últimos meses. Estuvo acompañada por el titular de la AFE, Santiago Hardie, y el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta. Posteriormente las autoridades nacionales se reunieron en la Municipalidad de 9 de Julio, con los Intendentes, María José Gentile (9 de Julio); Salvador Serenal (Lincoln); Franco Flexas (General Viamonte); Sergio Barenghi (Bragado); y Daniel Stadnik (Carlos Casares). De la reunión también participaron funcionarios pertenecientes al gobierno provincial, como el Subsecretario de Asuntos Hídricos, funcionarios de la Autoridad del Agua y del Ministerio de Asuntos Agrarios. En el encuentro se escucharon las necesidades de los jefes comunales de los distritos de la zona, para enfrentar la preocupante problemática que están sufriendo debido a la inundación.

Barenghi destacó el rol de los empleados municipales

En el marco del día del empleado municipal, el alcalde expresó en sus redes: "quiero agradecerles por el esfuerzo y el compromiso que dedican cada día al servicio a la comunidad, aún en tiempos difíciles como los que nos toca transitar".

"Les deseo de corazón que disfruten de este día y del merecido reconocimiento de los vecinos. Saben que cuentan conmigo para todo lo que necesiten. Sin ustedes, no hay municipio", cerró.