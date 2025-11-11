El agua que consumen a diario miles de vecinos de Ezeiza está contaminada con niveles alarmantes de arsénico. Así lo advirtió el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que incluyó al distrito gobernado por Gastón Granados entre los municipios bonaerenses con “semáforo rojo” por la presencia del elemento tóxico en el suministro.

De acuerdo con el relevamiento, los valores detectados en Ezeiza alcanzan los 96 microgramos por litro, casi el doble del máximo permitido por el Código Alimentario Argentino, que fija el tope en 50. La cifra, además, supera ampliamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece un límite de apenas 10 ppb.

El estudio —que el ITBA realiza desde hace catorce años— encendió las alarmas por la magnitud del problema y el riesgo sanitario que representa. Ezeiza figura junto a San Vicente, Vicente López, Chivilcoy, Monte y el Partido de la Costa entre los municipios con los valores más altos de contaminación por arsénico.

Según la OMS, la exposición prolongada al arsénico puede provocar cáncer, lesiones en la piel, afecciones cardiovasculares y diabetes, entre otras patologías. Lejos de tratarse de un problema menor, los especialistas advierten que se trata de una “crisis sanitaria silenciosa” que requiere medidas urgentes y políticas públicas sostenidas.

El relevamiento del ITBA abarca 16 municipios de la provincia de Buenos Aires que superan el límite nacional de contaminación, entre ellos cuatro del Área Metropolitana. Además de Ezeiza, figuran Almirante Brown, San Vicente y Vicente López.

Mientras investigadores del CONICET avanzan en métodos para reducir el arsénico del agua mediante carbón vegetal tratado —una alternativa económica y accesible—, la diputada bonaerense Sabrina Sabat presentó recientemente un proyecto de ley para crear un Mapa Interactivo de Arsénico en el Agua, que permitiría conocer en tiempo real los niveles de contaminación en cada distrito.



Un distrito que acumula problemas estructurales

Pese a presentarse como un municipio en crecimiento, Ezeiza arrastra desde hace años un deterioro estructural difícil de ocultar. Calles de tierra, barrios sin cloacas ni agua potable, inseguridad en aumento y servicios básicos ausentes conforman la postal cotidiana que denuncian los vecinos. Una realidad que golpea con más fuerza al considerar que, desde su creación en 1995, el distrito ha estado gobernado por la misma familia: primero Alejandro Granados y luego su hijo Gastón.

En este marco, desde GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos siguiendo de cerca las múltiples problemáticas que atraviesan a los ezeizenses, desde la falta de infraestructura hasta las deficiencias en los servicios esenciales. "Lo que estamos observando es un marcado deterioro en la gestión, especialmente en estos últimos dos años. Si bien el retroceso ya venía desde hace tiempo, en este último período se profundizó. Uno de los puntos críticos es la salud pública. Acá hay muchas salitas, pero el problema es que no están funcionando como deberían: faltan profesionales y hay escasez de insumos", aseguró tiempo atrás a este medio Pablo López, coordinador local de La Libertad Avanza y concejal electo.

Y agregó: "Cuando te alejás unas seis cuadras de la ruta 205, que atraviesa el distrito, los problemas se repiten: calles sin asfaltar, falta de cloacas y agua potable. Son carencias básicas que siguen sin resolverse. Hace años se inició un plan de obras de cloacas, pero se paralizó. Hoy, muchos barrios carecen de cloacas y el acceso al agua potable sigue siendo un problema. En lugar de enfocarse en esas prioridades, se sigue maquillando lo visible, lo que está a la vista".

Ahora, a ese panorama de abandono se suma una nueva y preocupante advertencia: el agua que llega a los hogares contiene niveles de arsénico que ponen en riesgo la salud de toda la población.