La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) volvió a cruzarse con el gobierno bonaerense tras la aplicación de un incremento adicional del 25% en el Impuesto Inmobiliario Rural. La medida, que el sector bautizó como la “quinta cuota”, desató un fuerte rechazo por considerarla “ilegal” y “asfixiante” en medio de una crisis productiva sin precedentes.

Desde la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), en tanto, aclararon que no se trata de una nueva cuota sino de un “monto adicional” previsto por la Ley Impositiva 2024, prorrogada para 2025. “El monto adicional del Impuesto Inmobiliario se aplica de manera focalizada y solo alcanza a inmuebles de mayor valuación”, remarcaron.

Carbap: “Cuando el agua ahoga, el Estado tira un salvavidas de plomo”

En un comunicado difundido este martes, Carbap cuestionó con dureza la decisión oficial y apuntó contra la administración de Axel Kicillof por “sumar presión fiscal sobre un sector que no logra recuperarse”.

“Nunca es buen momento para aumentar los impuestos. Sin embargo, la provincia ya lo hizo en 2024, aun cuando los productores veníamos de tres años de sequía. Y vuelve a hacerlo ahora, sin que el campo haya podido recuperarse, en medio de una de las peores crisis productivas de los últimos años”, expresaron.

La entidad agropecuaria, que agrupa a más de 100 asociaciones rurales bonaerenses y pampeanas, calificó la medida como un “salvavidas de plomo”. “En lugar de solidarizarse y acompañar a quienes siguen trabajando, pese a todo, el Estado decide poner más peso sobre sus espaldas, agravando la asfixia fiscal en plena emergencia”, plantearon.

Carbap exigió la “inmediata marcha atrás” del incremento y llamó a los legisladores provinciales a “defender la legalidad, la equidad y la racionalidad tributaria”.

La respuesta oficial: “No es una quinta cuota, lo establece la ley”

Desde ARBA salieron a aclarar que el cobro adicional del Inmobiliario Rural está amparado en los artículos 138 y 139 de la Ley Impositiva 15.479, prorrogada para el ejercicio 2025. “No se trata de una quinta cuota, sino de un monto adicional que equivale al 25% del total del impuesto y que solamente lo paga el 12% de las partidas rurales”, explicaron.

El organismo precisó que el cobro aplica a los inmuebles cuya base imponible de tierra libre de mejoras supera los $39.096.000, lo que representa 37.433 partidas sobre un total de 311.635.

Desde la Agencia subrayaron que la medida busca “darle mayor progresividad al sistema tributario”, es decir, “reducir la carga en los sectores bajos y medios e incrementarla en los sectores de mayores ingresos”.

También recordaron que la cuota adicional implementada en 2024 surgió de una negociación legislativa con fuerzas opositoras, en la que se decidió incorporar el cobro para equilibrar la carga impositiva entre distintos segmentos de contribuyentes.

Mientras el campo advierte que la presión fiscal pone en riesgo la producción, el gobierno bonaerense insiste en que el tributo responde a criterios de equidad y está contemplado por la ley vigente. El conflicto, lejos de resolverse, vuelve a tensar la relación entre la administración provincial y uno de los sectores más sensibles de la economía bonaerense.