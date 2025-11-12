El proyecto de Presupuesto 2026 del gobernador Axel Kicillof tomará estado parlamentario este miércoles en la Cámara de Diputados bonaerense, aunque el tratamiento recién se activará la próxima semana. Si bien la sesión está convocada para las 14, el oficialismo no prevé aún avanzar con el análisis del texto, en medio de un clima legislativo que recién comienza a recomponerse tras la campaña electoral.

El paquete de iniciativas que ingresará incluye el Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento. El Ejecutivo bonaerense confía en alcanzar los consensos necesarios: “Como hicimos el año pasado, vamos a trabajar para que salga y tenemos la expectativa de que se pueda lograr”, afirmaron desde el bloque oficialista.

Sin embargo, los tiempos serán más lentos de lo previsto. Las comisiones de Presupuesto e Impuestos, Legislación General y Asuntos Constitucionales recién volverán a reunirse el martes 18 de noviembre. Allí, el peronismo tiene mayoría para despachar los proyectos sin contratiempos, aunque la discusión política se dará, como siempre, por fuera de los despachos: en la negociación directa con los intendentes y los distintos bloques legislativos.

Un “presupuesto de defensa” y un nuevo fondo para municipios

El proyecto oficial fue presentado como un “presupuesto de defensa” frente al ajuste del Gobierno nacional. El texto destina el 92,6% del gasto total a erogaciones corrientes y crea un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional por $900 mil millones, destinado a canalizar los recursos que la Provincia busca recuperar mediante reclamos judiciales a la Nación.

Además, el pedido de endeudamiento incluye la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que se financiará con el 8% de un crédito estimado en unos 1.990 millones de dólares y se distribuirá entre los distritos a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD).

Ese fondo ya se perfila como el eje del debate entre la Provincia y los jefes comunales, tanto del oficialismo como de la oposición. Algunos intendentes plantean que el monto debería ser fijo y no depender de la capacidad de endeudamiento provincial.

Pero el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, fue tajante: “Es un poco inconveniente acceder a ese pedido, sobre todo por la situación en la que estamos. La Provincia requiere ese endeudamiento para reforzar sus arcas y a partir de eso puede destinar una parte a los municipios, tal como está previsto”, advirtió.

Negociaciones políticas y pulseada por el endeudamiento

Kicillof necesita los dos tercios de los votos en ambas cámaras para aprobar el pedido de deuda, una cifra difícil en un escenario legislativo fragmentado. El proyecto, de diez artículos, incluye uno clave: la creación del Fondo de Fortalecimiento Municipal, que se alimentará del 8% de la autorización de financiamiento prevista en el artículo dos, por hasta USD 1.990 millones.

El artículo uno, en tanto, habilita otro endeudamiento por USD 1.045 millones para cancelar vencimientos futuros. Según la fundamentación oficial, la Provincia deberá afrontar en el bienio 2025-2026 servicios de deuda por USD 4.321 millones, de los cuales casi USD 2.700 millones corresponden a amortizaciones de capital.

En el kirchnerismo admiten la necesidad de obtener financiamiento, pero reclaman que el fondo para municipios tenga un piso garantizado o un porcentaje mayor. “Si aprobamos el proyecto como está y el Ejecutivo decide solamente aplicar el endeudamiento del artículo uno, directamente no habrá recursos para los municipios”, advirtieron desde el bloque.

Por ahora, el oficialismo prevé que el dictamen salga la próxima semana y que el debate en el recinto se dé entre fines de noviembre y los primeros días de diciembre. Pero en la Legislatura todos coinciden: el paquete económico de Kicillof llega con tensiones y la negociación será tan clave como inevitable.