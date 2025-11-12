La Provincia presiona a Nación por deudas y obras

A través de una nota formal, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, solicitó este miércoles una audiencia con el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, para reclamar al Ejecutivo nacional que libere los fondos adeudados y reactive las más de mil obras paralizadas en territorio bonaerense.

“Solicité formalmente una reunión al ministro Diego Santilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1.000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires”, informó Bianco al confirmar el pedido.

En el texto elevado al Ministerio del Interior, la Provincia detalló que la reunión busca tratar “temas vinculados con las deudas pendientes del Estado Nacional con la Provincia de Buenos Aires y con la situación de las obras nacionales que permanecen paralizadas en nuestro territorio”.

“Estos asuntos resultan centrales para el desarrollo y el bienestar de las y los bonaerenses, por lo cual consideramos indispensable poder mantener un intercambio directo que permita analizar su estado actual y conocer con precisión las perspectivas de resolución”, remarcó Bianco en la misiva.

Reclamo por los fondos recortados

El pedido de audiencia había sido anticipado el lunes por el propio Bianco, quien expresó su expectativa de que Santilli lo reciba para debatir una agenda de gestión concreta. Según explicó, desde el inicio de la actual administración nacional se registra un recorte de casi 13 billones de pesos en transferencias y recursos para la Provincia, lo que, aseguró, “afecta directamente la posibilidad de avanzar con obras y programas esenciales”.

El reclamo se enmarca en el pedido del gobernador Axel Kicillof a la Casa Rosada para que se restituyan los fondos “quitados a los bonaerenses” y se garantice el reparto a los municipios. “Le escribí para pedir una reunión para tratar los temas de interés provincial, que nos devuelvan lo que Milei nos robó”, dijo Bianco, y agregó con ironía: “Debe estar ocupado, porque tiene dos laburos ahora, diputado por un lado y casi ministro por el otro”.

Desde la Gobernación sostienen que la caída de transferencias nacionales y de la coparticipación impactó de lleno en las cuentas provinciales, razón por la cual el Ejecutivo busca que la Legislatura apruebe un endeudamiento de 1.990 millones de dólares. El objetivo es reforzar las finanzas bonaerenses y crear un fondo del 8% destinado a los municipios.

“Obviamente la Provincia requiere ese endeudamiento para reforzar sus arcas, y a partir de eso puede destinar una parte a los municipios”, explicó Bianco, mientras intendentes de distintos espacios piden replicar el esquema de distribución de 2023, con transferencias fijas y calendarizadas bajo el Coeficiente Único de Distribución (CUD).

Obras paralizadas y reclamo por jurisdicciones

En cuanto a la obra pública, Bianco advirtió que la paralización de obras hídricas, como el dragado del Río Salado, tiene consecuencias directas en inundaciones y pérdidas agrícolas. “Son obras que impactan en la vida cotidiana de millones de bonaerenses y no pueden seguir frenadas”, planteó.

El ministro también adelantó que el gobierno provincial busca avanzar en un tercer eje de trabajo vinculado a la transferencia de jurisdicciones, con proyectos como la Autopista Presidente Perón y el Canal Magdalena, que dependen del Estado nacional. La Provincia reclama asumir su control para poder impulsar su ejecución.

Mientras tanto, desde el Ejecutivo bonaerense esperan que Santilli responda al pedido de audiencia y habilite una mesa de trabajo conjunta. “Necesitamos resolver estos temas para garantizar el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo”, concluyó Bianco.