Álvarez presentó el plan de acción local 2025

Con el objetivo de fortalecer la ejecución de políticas públicas para garantizar los derechos de las infancias y adolescencias del distrito; el intendente de Lanús, Julián Álvarez, encabezó la presentación del Plan de Acción Local 2025 de la iniciativa "Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia" (MUNA) de UNICEF Argentina.

"Realizamos la presentación de nuestro Plan de Acción, en el marco de la adhesión a la iniciativa MUNA. Después de haber realizado el proceso de autodiagnóstico, pusimos en marcha esta herramienta de planificación que fue construida por las diferentes áreas del Municipio para repensar las políticas públicas de una manera integral, para promover el bienestar y los derechos de niñas, niños y adolescentes de nuestra ciudad", expresó Álvarez.

Detalles de la actividad

La actividad se desarrolló en el auditorio Hugo del Carril del Palacio Municipal, donde el Jefe comunal relató que el Plan fue elaborado con metas a tres años en tres líneas de trabajo prioritarias: Primera Infancia y Entornos Saludables, Entornos Libres de Violencia e Inclusión Educativa, que expresan la decisión política de abordar de manera integral los distintos aspectos que inciden en la calidad de vida de las niñeces y adolescencias.

El jefe comunal del distrito de Lanús también destacó que cumplieron con todos los hitos propuestos, con ejes centrales para su implementación. Esto fue posible a raíz de que el año pasado, el Intendente firmó un acta de compromiso para adherir a este programa, conformó una Unidad Ejecutora MUNA, realizó un autodiagnóstico que desembocó en la creación de este Plan de Acción, que fue aprobado por especialistas de UNICEF y prosigue con su ejecución, monitoreo y evaluación.

MUNA busca fortalecer a los gobiernos locales en su capacidad de diseñar, implementar y monitorear políticas públicas con enfoque de derechos.

También participaron de la actividad: representantes del equipo de coordinación MUNA de UNICEF; y la secretaria de Desarrollo Social local, Eugenia Meana, entre otros funcionarios y funcionarias del Ejecutivo municipal.

Álvarez pone el foco en la ejecución de obras públicas en Lanús

Desde su cuenta en la red social de X (antes Twitter), el jefe comunal del distrito de Lanús, Julián Álvarez, remarcó el compromiso de su gobierno en materia de ejecución de obras públicas. En ese sentido, el alcalde informó "Pusimos en marcha una obra de infraestructura en el Club Unidos De Villa Argerich (CUVA) de Lanús Oeste que implica la colocación de un techado nuevo y la ampliación del lugar".

Asimismo, el mandamás del distrito de la tercera sección electoral indicó "En el marco de nuestra iniciativa Clubes en Marcha estamos llevando estas tareas adelante con fondos exclusivamente municipales. En esta oportunidad, recorrimos el espacio junto con las autoridades de la institución y conversamos con su presidente Cassius Calviño sobre la importancia de las reformas".

Por otro lado, en el Corralón Municipal, el alcalde encabezó un homenaje "al querido compañero Miguel Pedelhez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús (STML), con el descubrimiento de un mural que recrea la obra del artista lanusense Carlos Pérez Turco. Con esta pieza quisimos distinguir a quien siempre ha defendido y promovido los derechos de las y los trabajadores".

