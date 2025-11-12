El intendente massista Sergio Bordoni atraviesa uno de los momentos más críticos desde que asumió el poder en Tornquist. En las elecciones legislativas nacionales del pasado 26 de octubre, La Libertad Avanza arrasó con más del 50% de los votos, sacando 18 puntos de ventaja sobre la alianza oficialista Fuerza Patria. El resultado evidenció el descontento con una gestión señalada por “falta de prioridades, planificación y respuestas”.

Los vecinos denuncian retrocesos en salud, ausencia de políticas frente al avance de la droga y aumentos impositivos desmedidos, mientras acusan al jefe comunal de “correr atrás de los problemas” y no escuchar a la comunidad.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la concejal radical Susana Marcolini fue tajante: “Este gobierno tiene los claros y los oscuros de las gestiones que se perpetúan. Manejan las cosas como si fueran propias y pierden la visión de futuro porque creen que van a seguir manejando todo como quieran”.

Marcolini también apuntó contra la falta de transparencia: “Reclamar transparencia para el intendente es poner palos en la rueda. No hay planificación ni objetivos de gestión más allá de la permanencia en el poder. Tornquist necesita otra mirada, otra apertura. No podemos seguir actuando por repentinismos, porque los problemas estructurales así nunca se abordan”.

La edil advirtió además sobre el deterioro del sistema sanitario y la falta de políticas ante las adicciones: “En la ciudad cabecera se avanzó algo, pero el Hospital menor de Sierra de la Ventana y las unidades sanitarias están abandonadas. Y frente al consumo de drogas o las ciberadicciones, no veo una política firme. Tenemos una ordenanza aprobada para abordar el juego online en los colegios, pero el Ejecutivo no la aplica”.

Personal del Hospital de Sierra de la Ventana reclama mejoras salariales.

Respecto al estilo de gestión, Marcolini fue contundente: “Faltan prioridades claras, y eso está ligado al modelo del intendente. Él cree que esta es la forma y no la va a cambiar. Seguirá corriendo atrás de los problemas, con billetera para ‘convencer’ voluntades. Pero el municipio no puede ser un conchabo permanente: eso no es gestión, es clientelismo”.

Por su parte, el presidente del bloque de la UCR, Luis Castro, también cargó contra Bordoni: “En este tercer mandato se agravó el manejo de los recursos. Bordoni y sus funcionarios se sienten dueños del Estado. Nunca tuvo buena relación con la oposición y desprecia la división de poderes”.

Castro recordó los duros cruces en el Concejo Deliberante por los aumentos de tasas: “El Ejecutivo propuso un 150% de suba en enero y en algunos pueblos llegó al 300%. Hubo tensión, vecinos enojados y presión del Sindicato de Municipales. En medio del debate, el intendente me llamó ‘infeliz’. Tiene una concepción autoritaria de la política y no entiende el funcionamiento institucional. Su trato hacia la oposición suele ser violento y se expresa recurrentemente con estos términos despectivos”.

El edil denunció además “gastos obscenos” con fondos públicos: “Un secretario llegó a gastar 300 mil pesos mensuales en viáticos. Y lo más indignante: el Ejecutivo compró 60 escarapelas a 19 mil pesos cada una para un acto oficial. En plena crisis, gastar más de un millón en eso es una burla. Son recursos del Estado, no de Suiza”.

La derrota electoral y las denuncias opositoras reflejan un clima de hartazgo social en Tornquist. Bordoni, que supo consolidarse como figura fuerte del massismo en la región, enfrenta ahora el desafío de recomponer una gestión desgastada, acusada de autoritaria y alejada de las necesidades reales de los vecinos.