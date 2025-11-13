La relación entre el gobierno bonaerense de Axel Kicillof y la administración nacional de Javier Milei se tensó aún más tras la negativa del flamante ministro del Interior, Diego Santilli, a reunirse con funcionarios provinciales. El cortocircuito se desató luego de que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, hiciera público en su cuenta de X un pedido de audiencia al funcionario nacional.

“Dale Carli, gracias! Tomo nota”, respondió Santilli con ironía, dejando en claro que el vínculo entre Nación y Provincia sigue lejos de recomponerse. El intercambio, que se dio a través de redes sociales, confirmó que la gestión libertaria mantiene a la administración bonaerense fuera del esquema de diálogo federal.

Reuniones selectivas y exclusiones políticas

Desde su llegada al gabinete de Milei, Santilli asumió la tarea de garantizar apoyo político para avanzar con las reformas estructurales que el Gobierno pretende impulsar tras las elecciones: el Presupuesto 2026, la reforma impositiva, laboral y previsional. Para eso, inició una ronda de reuniones con gobernadores aliados o dispuestos a firmar el Pacto de Mayo.

En las últimas horas, el ministro se reunió con los mandatarios de Chubut, Ignacio Torres; Córdoba, Martín Llaryora; San Juan, Marcelo Orrego; y Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Este jueves está previsto un encuentro con Gustavo Sáenz, de Salta, y el viernes viajará a Mendoza para verse con Alfredo Cornejo. El sábado será el turno de Neuquén, donde lo recibirá Rolando Figueroa.

En esa agenda no figuran los gobernadores peronistas que compitieron en Fuerza Patria o alianzas similares en la última elección. Desde el entorno del ministro del Interior aseguran que solo se convocará a quienes hayan acompañado el Pacto de Mayo y las iniciativas legislativas del oficialismo.

“El gobernador bonaerense quiere una reunión con el Presidente y votó todo en contra. Al gobernador, siempre que se lo convocó, se escondió y no vino. Quizás tiene que pedirle permiso a Cristina”, ironizó Santilli en una entrevista con Mirtha Legrand.

Este miércoles, en conferencia de prensa junto a Frigerio, insistió: “Estoy citando a todos aquellos gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo. La provincia de Buenos Aires no participó del Pacto de Mayo, no adhirieron al RIGI, no adhirieron a la ley de reiterancia, no adhirieron a la ley antimafias. No escriban una cosa por redes y hagan otra en público”.

Kicillof: “No es contra mí, es contra los pueblos de la Provincia”

Mientras en La Plata, al menos hasta este miércoles por la noche, no había llegado ninguna respuesta formal al pedido de Bianco, Kicillof volvió a apuntar contra la exclusión del gobierno bonaerense del esquema federal.

En un acto de entrega de patrulleros en Azul, el gobernador advirtió que “el gobierno de Milei, después de las elecciones, planteó que iba a haber un cambio, que iba a trabajar con los gobernadores; hizo una reunión y, sin embargo, decidió no convocar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, no a Axel Kicillof”.

Y agregó: “El problema que es un presidente de la Nación diciendo que va a trabajar con las provincias argentinas y, en total, contando a todos los demás gobernadores que no convocó, estamos hablando más del 40% de la población de la Argentina. No es contra mí, es contra cada uno de los pueblos de la Provincia”.

Desde el gobierno bonaerense insisten en que la prioridad es la reactivación de las casi mil obras públicas que quedaron paralizadas por decisión del Ejecutivo nacional, además de la restitución de fondos que la Provincia recibía hasta diciembre de 2023. En La Plata estiman que la deuda acumulada ya asciende a $12,9 billones.

Por ahora, el único contacto privado entre ambas administraciones fue un breve mensaje posterior a las elecciones del 26 de octubre, cuando Bianco felicitó a Santilli por el resultado electoral y la respuesta fue un emoji de pulgar arriba.